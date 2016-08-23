Поставка летального оружия Украине должна остаться на повестке дня, - Парубий

Украинская армия будет давать жесткий ответ на вспышки агрессии



Предоставление Украине летального оружия международными партнерами должно оставаться на повестке дня. Об этом сегодня во время ХІІ Совещания руководителей зарубежных дипломатических миссий заявил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нам крайне важно дальше держать на повестке дня вопрос летального вооружения для Украины", - заявил Парубий.

Спикер также отметил, что Украина заинтересована в разрешении конфликта на Донбассе мирным дипломатическим путем.



"Но в то же время, когда мы будем видеть вспышки агрессии, как мы это видим в последние месяцы, украинская армия будет давать очень жесткий и решительный ответ всем попыткам российских агрессоров активизировать войну на Востоке", - отметил Парубий.

Напомним, в случае, если следующим президентом Соединенных Штатов Америки станет кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, Украина может получить летальное оружие, считает советник министра внутренних дел Украины Шкиряк.