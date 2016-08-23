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Поставка летального оружия Украине должна остаться на повестке дня, - Парубий
23 августа, 09:04 | Ирина Наумова
Украинская армия будет давать жесткий ответ на вспышки агрессии
"Нам крайне важно дальше держать на повестке дня вопрос летального вооружения для Украины", - заявил Парубий.
Спикер также отметил, что Украина заинтересована в разрешении конфликта на Донбассе мирным дипломатическим путем.
Напомним, в случае, если следующим президентом Соединенных Штатов Америки станет кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, Украина может получить летальное оружие, считает советник министра внутренних дел Украины Шкиряк.
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