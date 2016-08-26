28-летняя киевлянка из списка Forbes намерена стать президентом Украины

Журналисты рассказали историю о человеке, который сегодня посвящает себя Украине будущего



28-летняя киевлянка, основательница центра предпринимательства Startup Ukraine Анна Петрова, которая недавно попала в рейтинг Forbes, намерена стать президентом нашей страны. Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".



"Сегодня Анне Петровой 28 лет и она уже среди самых успешных украинцев по версии Forbes. Когда ее сверстники мечтали быть переводчиками и программистами, она решила - будет президентом независимой Украины! Все спланировала, еще когда ей было 14 лет.

Четыре года назад девушка создала проект Startup Ukraine, который помогает украинцам начать собственный бизнес", - говорится в сюжете.



По словам Анны, она уже давно приняла решение "жить в своей стране".



"Я знаю, что у меня есть моя Украина, в которую я верю, которую я строю, и я знаю, что она будет!" - сказала она.



Девушка подчеркнула, что стать главой украинского государства она решила еще в 14 лет. Но для того, чтобы управлять успешной страной, нужно поднять экономику страны. Этим Анна и занялась в 17 лет - когда бросила университет и решила работать на себя.

"Есть люди, которые уезжают... Но был один момент во Львове. Когда проезжали катафалки с погибшими ребятами. Тогда я дала себе обещание, что ради ребят, которые защищают нашу землю, не имею права сдаться никогда! И то, что я делаю - мы должны довести до конца... Я очень верю в страну. Страна будет!" - резюмировала Анна.



Кстати, украинские победители конкурса Space Apps Challenge от NASA рассказали в эксклюзивном интервью Styler, что надеются реализовать свой проект в Украине.