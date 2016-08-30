ЕП рассмотрит доклад по безвизовому режиму для Украины 5 сентября

В тот же день состоится голосование в комитете за либерализацию для Косово и Грузии



Европарламент рассмотрит доклад по безвизовому режиму для Украины 5 сентября 2016 года. Об этом в Twitter сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Комитет гражданских свобод Европарламента проголосует на визовую либерализацию для Грузи и Косово на 5 сентября. Доклад по Украине будет представлен в тот же день", - сообщил журналист.



Напомним, ранее представитель Украины в ЕС не смог назвать точной даты введения безвизового режима. Он отметил, что Украина выполнила все обязательства, поэтому может рассчитывать на введение безвизового режима в ближайшее время.