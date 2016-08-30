Меркель заявила о заинтересованности в отмене санкций против РФ

Канцлер Германии допускает ослабление санкций после выполнения Москвой минских соглашений



Канцлер Германии Ангела Меркель заинтересована в отмене санкций против Российской Федерации. Об этом она заявила на выступлении в ходе предвыборного мероприятия Христианско-демократической партии в Шверине, передает DW.

"Я крайне заинтересована в прекращении санкции", - заявила Меркель.



Также она связала отмену санкций с выполнением минских соглашений по Донбассу.

"В тот момент, когда мы достигнем прогресса в исполнении минских соглашений, санкции будут ослаблены", - отметила Меркель.

Кроме того, она заявила, что была ошеломлена два года назад, когда Россия вторглась на Донбасс.

"Сегодня же речь идет не об одном танке, а об очень, очень многих танках", - добавила канцлер.

Напомним, ранее сообщалось, что Меркель опасается внутритурецких конфликтов в Германии.