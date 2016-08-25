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Путин хочет получить всю Украину, - Порошенко
25 августа, 10:01 | Ирина Наумова
Президент Украины считает, что российская агрессия полностью разрушила послевоенную глобальную систему безопасности
"Это абсолютно такая же ситуация, как с российской бомбардировкой в Алеппо. У них есть только одна цель - мир должен быть менее стабильным, менее безопасным", - подчеркнул Порошенко.
"Если бы вы спросили меня в январе 2014 года, возможно ли, что тысячи российских регулярных войск будут проникать на территорию Украины на востоке нашей страны в июле и августе, я бы сказал, что нет. Но теперь мир полностью изменился", - сказал он.
Президент добавил, что уже 25 лет с момента обретения независимости Украина продолжает бороться за свою свободу, демократию, суверенитет и территориальную целостность.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко считает, что США останутся партнером Украины независимо от того, кто в результате предстоящих выборов в Соединенных Штатах станет президентом.
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