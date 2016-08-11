Трамп обвинил Обаму в создании ИГИЛ

Трамп также уверен, что Обама допустил аннексию Крыма Россией



Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил действующего президента Барака Обаму в создании террористической организации "Исламское государство", передает The New York Times.

"Во многом они (террористы ИГИЛ, - ред.) чтят президента Обаму...Он основал ИГИЛ. Я бы сказал, что соучредителем была Хиллари Клинтон", - заявил Трамп, выступая во Флориде.



Он также прокомментировал аннексию Крыма Россией, поставив акцент на полном имени действующего президента США.

"Это произошло при администрации Барака Хусейна Обамы", - отметил Трамп.

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