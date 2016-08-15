В ДНР объявлена полная мобилизация боевиков, - СБУ

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15 августа, 10:28 | Ирина Наумова
На оккупированных территориях Донецкой области распространяют слухи о наступлении украинской армии
Тандит рассказал, что боевики распространяют среди жителей оккупированных территорий слухи о скором наступлении украинской армии.
"Мне об этом сообщили и сказали, что я могу об этом говорить и предупредить о том, что имитируется там, в Донецке и Луганске, попытка донесения людям информации, что якобы украинская армия будет сейчас наступать. Фактически многих людей доводят до смятения и паники", - сообщил Тандит.
По его словам, в СБУ знают, для чего это делается, адекватно реагируют, но пока удерживаются от комментариев.
"Не стоит играться с украинской армией. Мы дадим отпор в тех точках, где попытаются организовать провокации", - добавил представитель СБУ.
Напомним, в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" распространяются слухи о якобы "зачистках" в подконтрольных Украине Бахмуте и Константиновке.
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