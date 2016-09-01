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В Госдепе заявили о наличии плана на случай вторжения РФ в Украину
01 сентября, 09:50 | Ирина Наумова
У США и Европы есть заранее согласованный план
"Мы уже заявляли публично о том, что если война начнет разворачиваться снова, то у нас есть опция усиления санкций. Мы уже обсуждали это с Европой", - заявил Дэниел Фрид.
Он отметил, что если произойдет худшее, то и на этот случай у США и Европы есть план. По словам представителя Госдепартамента, этот план США обсуждали с Германией, Францией, Польшей и Великобританией.
Напомним, абсолютное большинство членов ЕС настроены продолжать санкции против России до полного выполнения минских договоренностей.
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