В Госдепе заявили о наличии плана на случай вторжения РФ в Украину

У США и Европы есть заранее согласованный план



Координатор государственного департамента США по вопросам санкций Дэниел Фрид заявил, что у США и Европы есть план на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы уже заявляли публично о том, что если война начнет разворачиваться снова, то у нас есть опция усиления санкций. Мы уже обсуждали это с Европой", - заявил Дэниел Фрид.

Он отметил, что если произойдет худшее, то и на этот случай у США и Европы есть план. По словам представителя Госдепартамента, этот план США обсуждали с Германией, Францией, Польшей и Великобританией.

Напомним, абсолютное большинство членов ЕС настроены продолжать санкции против России до полного выполнения минских договоренностей.