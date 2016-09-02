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    Главная / Политика

    Великобритания не пойдет на компромисс по суверенитету Украины

    02 сентября, 08:37 | Ирина Наумова

    Главы МИД Украины и Великобритании встретились в Германии


    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом Джонсон написал в своем Twitter.


    Как отмечается, официальная встреча глав МИД Украины и Великобритании состоялась впервые. Она прошла во время встречи министров стран-членов ОБСЕ в Постдаме, Германия.

     

    "Великобритания не пойдет на компромисс относительно суверенитета какой-либо части Украины", - написал Джонсон.

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