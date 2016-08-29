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Вице-канцлер Германии заявил, что будущее ЕС под угрозой из-за Brexit
29 августа, 09:15 | Ирина Наумова
Зигмар Габриэль полагает, что из-за Brexit ЕС может распасться
Кроме того, угрозу для ЕС представляет ситуация, при которой Великобритания после выхода из ЕС сможет продолжать пользоваться выгодами от ЕС, но при этом не будет нести никакой ответственности.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в минувшую среду созвала министров страны для того, чтобы обсудить планы по выходу страны из ЕС.
Отметим, 23 июля в стране прошел референдум о членстве в ЕС. Большинство британцев высказались в пользу выхода страны из союза. Это привело к отставке премьер-министра Дэвида Кэмерона и ряда других чиновников.
Напомним, Премьер Британии Тереза Мэй планирует запустить процедуру Brexit без согласования в парламенте страны.
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