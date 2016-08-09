РФ возобновила пропуск в Крым на КПВВ "Чонгар"

При этом КПВВ "Каланчак" остается полностью заблокированным



Оккупационные власти Крыма возобновили пропускные операции напротив КПВВ "Чонгар". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Российско-оккупационные войска восстановили пропускные операции напротив КПВВ "Чонгар". Ведь сегодня контрольные органы страны-оккупанта приостанавливали пропуск лиц и транспортных средств на данном направлении", - сказано в сообщении.



При этом отмечается, что в настоящее время полностью заблокированным остается контрольный пункт "Каланчак", а на КПВВ "Чаплинка" контрольные органы РФ оформляют только тех лиц, которые направляются на временно оккупированный полуостров.

Напомним, утром пропуск лиц и транспортных средств напротив КПВВ "Чонгар" в обе стороны был остановлен без объяснения причины.