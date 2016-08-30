Московский "Спартак" хочет переманить у турков украинского вратаря

Украинца хотят видеть в Москве



Украинский голкипер "Бешикташа" Денис Бойко может продолжить карьеру в российском чемпионате. Об этом пишет Objektif Bakis.

В услугах вратаря сборной Украины заинтересован московский "Спартак". Московский клуб уже несколько раз пытался заполучить Бойко у "Бешикташа", но турки отказывали "Спартаку".

Напомним, что сейчас Бойко может стать игроком "Малаги", которая уже договорилась с "Бешикташем" об аренде голкипера.

Также напомним, что "Бешикташ" являестя соперником киевского "Динамо" по группе Лиги Чемпионов.