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Украина завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Рио
17 августа, 11:03 | Ирина Наумова
Украинский гимнаст Олег Верняев получил золотую медаль на Олимпиаде-2016
В финальной схватке в весе до 85 кг Жан уступил россиянину Давиту Чакветадзе - 2:9.
Кроме того, украинцы Богдан Бондаренко и Андрей Проценко будут соревноваться за награды в финале прыжков в высоту на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
В своей квалификации оба украинцы преодолели планку на высоте 2,29 м.
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Дончане уступили в серии пенальти В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов сошлись "Янг Бойз" и донецкий "Шахтер". "Янг Бойз" - "Шахтер" 2-0 (в серии пенальти 4-2) Гол: Куба, 54, 60 Шахтер: Пятов - Срна, Ордец, Кривцов, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон - Эдуардо (Селезнев, 64), Дентиньо (Нем, 75)Янг Бойз: Мвого - Саттер (Обекснер, 118), фон Берген, Роша, Лецякс - Раве, Саного, Бертоне (Гайич, 111), Сулеймани - Оаро, Кубо "Горняки" активней начачли матч...
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