Украинка обыграла первую ракетку мира

С победой над Сереной Уильямс Элину Свитолину поздравляют пользователи социальных сетей



На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро украинская теннесистка одержала победу над первой ракеткой мира Сереной Уильямс. Победа Свитолиной стала темой для обсуждения в социальных сетях.



"Украинка Свитолина обыграла саму Серену Уильямс в Рио. Браво, девочка!" - восхитился спортсменкой Таир Зарбалиев.



"Как-то так сложились звезды над Украиной, что в ворохе наших печальных событий в стране за последние 2 года - количество наших побед за ее пределами на мировой арене растет с каждым днем! Уверена, что сил и стремлений к победе Украинцам как раз дает непростая ситуация у нас в стране, это их вклад в наше будущее, а значит каждый из нас должен, нет, просто обязан, сделать свой вклад здесь на месте", - написала Елена Еременко.



Источник: https://www.rbc.ua/styler