5 популярных моделей холодильников Samsung: цена и функции

Причины такого уверенного положения — это систематическое обновление линеек, использование последних разработок и приемлемая стоимость. Холодильное оборудование Самсунг ассоциируется у потребителей с надёжностью и необычными электронными «фишками». Мы сделали анализ популярных моделей холодильников этой марки в диапазоне от 15 до 25 тыс. гривен.

Первая пятёрка холодильников Самсунг с расширенным функционалом

Отобранные модели получили наибольшее количество отзывов у покупателей. Мы делаем обзор по функционалу, а посмотреть, сколько стоят выбранные холодильники Samsung можно тут http://price.ua/samsung/catv649c594.html.

• Лидирующую позицию занимает модель RSA1SHVB1. Морозилка, расположенная сбоку, обрадовала многих владельцев. Электронное управление, звуковой индикатор открытой двери и супер быстрый набор температуры — всё это в дополнение к уже привычной функции сухой заморозки.

• Вторую ступеньку почётно заняла модель RL-55 TTE2C1. Хозяйки оценят боковое расположение решёток охлаждения: поскольку задняя стенка стала ровной, то протирать пыль теперь в разу удобнее. Есть «зона свежести», в которой можно хранить мясо несколько дней без заморозки. Неоновая подсветка электронного табло на чёрном фоне всего холодильника — это смотрится круто.

• Середину рейтинга облюб

овал Самсунг RL-55 VTEBG. Тот же стильный чёрный цвет, электронное табло и система многопоточного охлаждения — потоки холодного воздуха выходят с разных частей холодильной камеры. Благодаря этому, температура охлаждается в разы быстрее, чем у обычных холодильников. Также внутри оборудована складная полка — место, которое можно трансформировать под потребности: увеличить количество площади для хранения продуктов или компактно сложить лишнюю полку.

• Предпоследнее место принадлежит модели RL-48 RRCIH. Для неё характерен стандартный белый цвет и нижнее расположение морозилки. Отличительная особенность — супермощная заморозка: до 13 кг за сутки. Также есть электронное табло и режим «Отпуск». Эта функция позволяет экономить электроэнергию за счёт увеличения температуры в холодильной камере. В морозилке она остаётся стабильной. Удобный режим для тех, кто часто уезжает.

• Последняя позиция досталась холодильнику Самсунг RS-57 K4000SA. Это хороший выбор для большой семьи. Морозилка размещена сбоку, что в разы увеличивает её вместительность. Есть функция суперзаморозки.

Представитель компании рекомендуют обратить внимание не только на функции холодильника, а ещё и на его дизайн. Чёрный цвет такого габаритного предмета позволяет визуально уменьшить его, что «на ура» встречают владельцы малогабаритных кухонь.