Автономная система газификации - достойная альтернатива центральному газоснабжению

Строительство загородного дома или дачи требует, помимо прочего, решения вопроса отопления, горячего водоснабжения. Решений может быть несколько: использование твердого топлива, электричества и солнечной энергии. Альтернативным и эффективным способом обогрева дома, горячего водоснабжения и приготовления пищи, является автономная газификация. Данная независимая система подачи газа может быть использована, как в качестве единого, так и резервного источника энергии. К ней можно подключить все приборы, работающие на газе: печь, камин, конвектор, бойлер и т.д.





Устройство независимой системы подачи газа





Система автономной газификации состоит из нескольких основных элементов: резервуара сжиженного природного газа – газгольдера, а также наружного и внутреннего трубопровода, соединяющего резервуар с точками потребления газа. Базовый элемент системы - газгольдер, предназначен для хранения сжиженного газа. Объем и тип газохранилища подбирается в зависимости от потребностей, количества подключаемых устройств и обогреваемой площади.





В зависимости от местоположения и условий эксплуатации владелец дома может выбрать наземный или подземный резервуар. Газгольдеры российского производства:



- изготовлены из стали толщиной 6 мм;

- имеют двухслойную гидроизоляцию на битумной основе;

- имеют гарантию на проникающую коррозию металла на 20 лет.





Проектирование, разработка, монтаж и сервисное обслуживание





Наша компания осуществляет проектирование, монтаж и сервисное обслуживание автономной газификации домов. Благодаря правильно разработанному проекту обеспечивается плавная и экономичная работа оборудования. Наша компания несет ответственность за все этапы работ:



- выбор газового оборудования с учетом условий местности;

- поставка оборудования;

- монтаж, проверка и ввод в эксплуатацию;

- обслуживание.





Доставка газа, заправка и дозаправка газгольдера





Домовладелец имеет возможность с помощью измерительных приборов контролировать уровень топлива в баке. При уменьшении количества пропан/бутана до отметки ниже 25% объема емкости, проводится заправка газгольдера. Пропан/бутан доставляется к месту заправки тяжелыми грузовыми машинами с цистернами. Поэтому к приезду автоцистерны надо подготовиться: расчистить пути проезда к газгольдеру, создать условия для заземления цистерны. Количество заправляемого газа контролируется показанием счетчика. Скорость заправки зависит от производительности насоса и объема резервуара.



Потребитель по своему усмотрению может заказать неполную заправку емкости. До проведения заправки газгольдера, специалисты нашей компании проводят профилактический осмотр системы, проверяют состояние приборов в доме, и дают инструкции по безопасному пользованию системой.





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