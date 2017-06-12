Электронные валюты начинают доминировать над реальными деньгами

Оборот финансовых средств в интернете по данным статистики составил более 300 млрд. долларов, превысив годовой бюджет России. Данные собирались без учёта транзакций, проводимых в интернет-банках, которые строго охраняют тайну вкладов и денежных переводов. И это не удивительно - покупки в интернет-магазинах, приобретение ценных бумаг, расчёты за услуги, оплата мобильных операторов, ЖКХ и штрафов - все эти операции сегодня осуществляются, не выходя из дома. Соответственно растёт роль электронных валют, представленных широкой линейкой виртуальных денежных единиц.

На перовом месте в области мировых онлайн расчётов стоит платёжная система PayPal, которая с 2002 года является подразделением интернет-аукциона eBay. Однако этот проект имеет некоторые ограничения, накладываемые законодательством США в целях борьбы с терроризмом и незаконным оборотом денежных средств. Пользователи Рунета смогли использовать данный сервис только с 2011 года. В настоящее время валюта paypal может свободно обмениваться на рубли с переводом на счета российских банков.

Второе место занимает международная платёжная система Webmoney, которая со временем постепенно утрачивает ведущую роль, уступая лидерство конкурирующим проектам, заточенным под валюту конкретной страны. В настоящий момент, если рассматривать ситуацию в Рунете, этот финансовый сервис постепенно уходит на задний план, оставляя поле битвы более гибким Яндекс Деньгам.

Самой интересной и надёжной системой удалённых платежей считается независимая финансовая служба Bitcoin, стартовавшая в 2008 году. Этот транснациональный проект работает с помощью клиентских программ, интегрированных в одноранговую сеть. Переводы осуществляются непосредственно между участниками без каких-либо посреднических платформ. Особой популярностью пользуются игровые приложения Bitcoin Play, позволяющие работать с депозитом без каких-либо ограничений. Неплохие показатели в своё время демонстрировала биржа MtGox, на которой биткоины обменивались на любую национальную валюту мира.

Перечисленные платёжные сервисы дополняются региональными проектами, привязанными к мобильным операторам и номерам сотовых телефонов. В России наиболее известным игроком этого рынка является система QIWI, охватывающая самые востребованные варианты платежей. По мнению специалистов, электронная валюта со временем станет доминировать над привычными платёжными средствами.

По материалам сайта https://bitcoinplay.io/ru/