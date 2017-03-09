Готовим жульен — вкусное и простое блюдо

Жульен — достаточно популярное блюдо на просторах СНГ. Его часто можно увидеть на праздничном столе. Но мало кто знает, что само слово «жульен» означает особенный способ нарезания овощей. Происхождение его осталось тайной. Есть версии, что назван такой способ обработки продуктов в честь кулинара по имени Жульен, который впервые применил этот способ нарезки еще в 19-м веке.

Особенности приготовления и важные нюансы

Сегодня самое популярное блюдо — это жульен с курицей и грибами. Его приготовление требует соблюдения некоторый правил.

Правильная нарезка. Курицу и грибы нарезают небольшими кубиками или соломкой. Что же касается овощей, то они должны иметь форму колец.

Курицу перед приготовлением нужно отварить, а грибы обжарить с луком. Традиционно используются шампиньоны, но отличный вкус дают и лесные виды.

Сыр стоит брать твердых сортов. Лучше, чтобы он был кисло-соленым. А для хрустящей корочки натертый сыр смешивают с панировочными сухарями.

Формочки. Есть специальный формочки для жульена с ручкой. Но подойдут и керамические горшочки.

Нежного вкуса и небольшую кислинку блюду придаст сметана или сливочный соус.





Также стоит помнить, что блюдо ставят в духовку за 20-25 минут до прихода гостей. Подавать его стоит теплым. Соус, которым заполняют формочки сверху, тоже должен быть подогретым.

Жульен с грибами и курицей: простой рецепт

Для приготовления блюда нужны такие ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

шампиньоны или другие грибы — 700 г;

сыр твердый — 300 г;

мука — 3 ст.л.;

лук репчатый;

сметана — 300 г;

оливковое масло;

специи;

соль;

панировочные сухари.





Куриное филе отвариваем в воде с добавлением соли. После охлаждения мясо нарезаем соломкой или кубиками. Промытые и нарезанные грибы обжариваем с мелко нарезанным луком. Жарить их нужно до полной готовности.

Пока все ингредиенты остывают, готовим соус. На сковороде 2-3 минуты обжариваем муку. После этого вливаем туда сметану, добавляем специи и постоянно помешиваем. Когда соус доведен до кипения, сковороду нужно снять с огня.

Готовую и порезанную курятину смешиваем с грибами и луком. Натертый сыр перемешиваем с сухарями. В специальную формочку выкладываем курицу с грибами, потом — на ¾ заливаем теплым соусом и посыпаем сыром. Духовку нужно разогреть до температуры 180 градусов. Время выпекания — 15-20 минут. Когда образовывается хрустящая корочка, блюдо готово.

Подают жульен в специальных формочках. Ручку стоит обмотать салфеткой или фольгой, чтобы гости не обожгли пальцы. Украсить можно зеленью.