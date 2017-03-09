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Готовим жульен — вкусное и простое блюдо
09 марта, 14:59
Жульен — достаточно популярное блюдо на просторах СНГ. Его часто можно увидеть на праздничном столе. Но мало кто знает, что само слово «жульен» означает особенный способ нарезания овощей. Происхождение его осталось тайной. Есть версии, что назван такой способ обработки продуктов в честь кулинара по имени Жульен, который впервые применил этот способ нарезки еще в 19-м веке.
Особенности приготовления и важные нюансы
Сегодня самое популярное блюдо — это жульен с курицей и грибами. Его приготовление требует соблюдения некоторый правил.
Также стоит помнить, что блюдо ставят в духовку за 20-25 минут до прихода гостей. Подавать его стоит теплым. Соус, которым заполняют формочки сверху, тоже должен быть подогретым.
Жульен с грибами и курицей: простой рецепт
Для приготовления блюда нужны такие ингредиенты:
Куриное филе отвариваем в воде с добавлением соли. После охлаждения мясо нарезаем соломкой или кубиками. Промытые и нарезанные грибы обжариваем с мелко нарезанным луком. Жарить их нужно до полной готовности.
Пока все ингредиенты остывают, готовим соус. На сковороде 2-3 минуты обжариваем муку. После этого вливаем туда сметану, добавляем специи и постоянно помешиваем. Когда соус доведен до кипения, сковороду нужно снять с огня.
Готовую и порезанную курятину смешиваем с грибами и луком. Натертый сыр перемешиваем с сухарями. В специальную формочку выкладываем курицу с грибами, потом — на ¾ заливаем теплым соусом и посыпаем сыром. Духовку нужно разогреть до температуры 180 градусов. Время выпекания — 15-20 минут. Когда образовывается хрустящая корочка, блюдо готово.
Подают жульен в специальных формочках. Ручку стоит обмотать салфеткой или фольгой, чтобы гости не обожгли пальцы. Украсить можно зеленью.
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