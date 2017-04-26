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Идеальный стол для слесарных работ
26 апреля, 12:45
Для выполнения качественной работы по обработке таких материалов как дерево, металл, камень или пластик необходим специальный стол - слесарный верстак.
Производственный же столярный верстак ВСТ оснащен мощным металлическим каркасом, которые выдерживает нагрузки весом до 700 кг. Так, цена всегда оправдывает качество, но приобрести экономный вариант Profi можно, например, для работы в своем гараже.
Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
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В Киеве появился мурал на фасаде школы
09 августа
Абстракцию на здании общеобразовательного учреждения на Оболонском проспекте, 2-Б нарисовал участник фестиваля Mural Social Club Аргентинский художник Elian Chali нарисовал абстрактный мурал под названием "Незначительное присутствие прозрачности" (Slight Presence of Transparency) прямо на средней школе в Оболонском районе в Киеве...
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В Германии турист из Китая случайно стал беженцем
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Возле здания Украинского дома трое мужчин стоят с плакатами, встречая участников хода УПЦ МП Крестный ход в Киеве добрался до центра столицы. Здесь на лестницу Украинского дома вышло трое мужчин, которые держат в руках плакаты с надписями "Пятая колонна", "Донбасс - это руѕѕкий мир" и "Рабы, подножки, грязь Москвы"...
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