Чтобы понять принцип работы стиралки и смочь починить ее при необходимости, нужно знать, из чего состоит стиральная машина-автомат. Стандартная машинка состоит из таких групп комплектующих: вспомогательные, электронные, исполняющие элементы и бак. Они находятся в постоянном взаимодействии, благодаря чему ваша помощница стирает, полощет и отжимает вещи. Устройство стиральной машины-автомат мы опишем в этой статье.

Вспомогательные элементы машинки

Перед тем, как изучить внутреннее устройство стиральной машины, посмотрите на ее видимые части: корпус, лоток для порошка и шланги. Если раскрутить корпус, можно также увидеть противовесы, прикрученные к баку.

Эти элементы не участвуют непосредственно в процессе стирки, но являются важными вспомогательными частями, без которых работа стиралки невозможна.

Корпус – это металлический каркас машинки, который состоит из стенок и дверцы люка. Его функции – удерживать все элементы конструкции вместе, защищать их от внешних воздействий и обеспечивать доступ к барабану.

Шланги в стиральной машинке нужны для подачи воды и ее слива. Они представляют собой гибкие трубки разной толщины и расположены на задней части корпуса. Шланг подачи воды присоединяется к заливному клапану в правом верхнем углу, его легко отсоединить и прочистить при необходимости. Сливной шланг прикручивается в левом нижнем углу к помпе. Чтобы его отсоединить, понадобятся инструменты.

Лоток для порошка располагается в бункере дозатора – пластиковой коробке, к которой подключаются патрубки для подачи воды. Лоток состоит из 3 отделений, в которые помещают средства для предварительной и основной стирки, а также кондиционер для белья.

Противовесы прикручиваются непосредственно к баку, чтобы компенсировать его вибрацию во время стирки и отжима. Их делают из бетона, пластика или металла.

Бак стиральной машины

Бак – это одна из основных частей машинки, она занимает большую часть внутри корпуса. Этот элемент является герметичной емкостью из пластика, внутри которой находятся барабан и ТЭН – нагревательный элемент.

Бак состоит из двух скрепленных между собой частей, к нему подсоединяются патрубки подачи воды и ее слива. Конструкция стиральной машины подразумевает крепление бака сверху и снизу. Вверху он крепится к корпусу на пружинах, а внизу – на амортизаторах, чтобы уменьшить вибрацию.

Барабан – это большая подвижная цилиндрическая емкость из нержавеющей стали, в которой непосредственно проходит стирка. На внутреннюю поверхность барабана нанесен выпуклый рисунок. Сзади барабан выходит из бака через отверстие, в котором размещены сальник и подшипники, а спереди соединяется с баком с помощью уплотнителя из резины.

ТЭН выглядит как металлическая спираль и используется для того, чтобы нагреть воду в барабане до необходимой температуры.

Электронный блок управления

Чтобы запустить работу машинки и контролировать ее, используются датчики, панель управления, провода и реле. Конструкция стиральной машины-автомат включает в себя:

Таходатчик. Его используют, чтобы контролировать вращение двигателя. Благодаря ему возможна настройка разных режимов стирки и использование разных видов вращений: покачивание, кручение, реверсное вращение и других.

Термостат. Он определяет температуру воды в барабане и отправляет данные на управляющий модуль. Этот элемент находится в нижней части бака.

Датчик уровня воды. Он определяет наличие воды в барабане машинки и ее уровень, а затем также отправляет показания на модуль управления.

Пользовательская панель управления машинкой. Она расположена на ее передней стенке, включает в себя кнопки, дисплей с показателями и подсветку. С ее помощью можно выбрать режим стирки, установить нужное значение температуры, количество оборотов при отжиме, необходимость предварительной стирки и другие опции.





Исполняющие элементы

Эти элементы вступают в работу, когда пользователь отдает команду с помощью панели управления.

Сначала срабатывает устройство блокировки люка стиральной машины. Перед началом стирки на замок дверцы поступает сигнал, блокируя ее, а на дисплее панели управления загорается соответствующий значок.

Затем открывается клапан подачи воды, которая поступает сначала в лоток для порошка, а затем в барабан. Когда датчик уровня воды подает сигнал о заполнении барабана, клапан закрывается.

Чтобы нагреть воду используется ТЭН. Когда вода достигает нужной температуры, он отключается. Если нужно поддерживать определенную температуру, ТЭН включается и отключается – это возможно благодаря термостату.

Чтобы начать вращение барабана, модуль управления отправляет сигнал на двигатель. В обычных стиральных машинах он вращает барабан с помощью ремня, крепящегося на шкив, а в устройствах с прямым приводом – напрямую. Все обороты двигателя контролируются модулем управления.

Когда стирка заканчивается, от управляющего модуля поступает сигнал на сливной насос (помпу). Она откачивает воду из барабана и через сливной шланг, прикрепленный к ней, выводит ее в канализацию.

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