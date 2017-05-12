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    Из чего состоит стиральная машина

    12 мая, 12:21

     

    Чтобы понять принцип работы стиралки и смочь починить ее при необходимости, нужно знать, из чего состоит стиральная машина-автомат. Стандартная машинка состоит из таких групп комплектующих: вспомогательные, электронные, исполняющие элементы и бак. Они находятся в постоянном взаимодействии, благодаря чему ваша помощница стирает, полощет и отжимает вещи. Устройство стиральной машины-автомат мы опишем в этой статье.

     

    Вспомогательные элементы машинки

     

    Перед тем, как изучить внутреннее устройство стиральной машины, посмотрите на ее видимые части: корпус, лоток для порошка и шланги. Если раскрутить корпус, можно также увидеть противовесы, прикрученные к баку.

     

    Эти элементы не участвуют непосредственно в процессе стирки, но являются важными вспомогательными частями, без которых работа стиралки невозможна.

     

    Корпус – это металлический каркас машинки, который состоит из стенок и дверцы люка. Его функции – удерживать все элементы конструкции вместе, защищать их от внешних воздействий и обеспечивать доступ к барабану.

     

    Шланги в стиральной машинке нужны для подачи воды и ее слива. Они представляют собой гибкие трубки разной толщины и расположены на задней части корпуса. Шланг подачи воды присоединяется к заливному клапану в правом верхнем углу, его легко отсоединить и прочистить при необходимости. Сливной шланг прикручивается в левом нижнем углу к помпе. Чтобы его отсоединить, понадобятся инструменты.

     

    Лоток для порошка располагается в бункере дозатора – пластиковой коробке, к которой подключаются патрубки для подачи воды. Лоток состоит из 3 отделений, в которые помещают средства для предварительной и основной стирки, а также кондиционер для белья.

     

    Противовесы прикручиваются непосредственно к баку, чтобы компенсировать его вибрацию во время стирки и отжима. Их делают из бетона, пластика или металла.

     

    Бак стиральной машины

     

    Бак – это одна из основных частей машинки, она занимает большую часть внутри корпуса. Этот элемент является герметичной емкостью из пластика, внутри которой находятся барабан и ТЭН – нагревательный элемент.

     

    Бак состоит из двух скрепленных между собой частей, к нему подсоединяются патрубки подачи воды и ее слива. Конструкция стиральной машины подразумевает крепление бака сверху и снизу. Вверху он крепится к корпусу на пружинах, а внизу – на амортизаторах, чтобы уменьшить вибрацию.

     

    Барабан – это большая подвижная цилиндрическая емкость из нержавеющей стали, в которой непосредственно проходит стирка. На внутреннюю поверхность барабана нанесен выпуклый рисунок. Сзади барабан выходит из бака через отверстие, в котором размещены сальник и подшипники, а спереди соединяется с баком с помощью уплотнителя из резины.

     

    ТЭН выглядит как металлическая спираль и используется для того, чтобы нагреть воду в барабане до необходимой температуры.

     

    Электронный блок управления

     

    Чтобы запустить работу машинки и контролировать ее, используются датчики, панель управления, провода и реле. Конструкция стиральной машины-автомат включает в себя:

     

    • Таходатчик. Его используют, чтобы контролировать вращение двигателя. Благодаря ему возможна настройка разных режимов стирки и использование разных видов вращений: покачивание, кручение, реверсное вращение и других.
    • Термостат. Он определяет температуру воды в барабане и отправляет данные на управляющий модуль. Этот элемент находится в нижней части бака.
    • Датчик уровня воды. Он определяет наличие воды в барабане машинки и ее уровень, а затем также отправляет показания на модуль управления.
    • Пользовательская панель управления машинкой. Она расположена на ее передней стенке, включает в себя кнопки, дисплей с показателями и подсветку. С ее помощью можно выбрать режим стирки, установить нужное значение температуры, количество оборотов при отжиме, необходимость предварительной стирки и другие опции.

    Исполняющие элементы

     

    Эти элементы вступают в работу, когда пользователь отдает команду с помощью панели управления.

     

    Сначала срабатывает устройство блокировки люка стиральной машины. Перед началом стирки на замок дверцы поступает сигнал, блокируя ее, а на дисплее панели управления загорается соответствующий значок.

     

    Затем открывается клапан подачи воды, которая поступает сначала в лоток для порошка, а затем в барабан. Когда датчик уровня воды подает сигнал о заполнении барабана, клапан закрывается.

     

    Чтобы нагреть воду используется ТЭН. Когда вода достигает нужной температуры, он отключается. Если нужно поддерживать определенную температуру, ТЭН включается и отключается – это возможно благодаря термостату.

     

    Чтобы начать вращение барабана, модуль управления отправляет сигнал на двигатель. В обычных стиральных машинах он вращает барабан с помощью ремня, крепящегося на шкив, а в устройствах с прямым приводом – напрямую. Все обороты двигателя контролируются модулем управления.

     

    Когда стирка заканчивается, от управляющего модуля поступает сигнал на сливной насос (помпу). Она откачивает воду из барабана и через сливной шланг, прикрепленный к ней, выводит ее в канализацию.

     

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