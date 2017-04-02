Какие скидки бренды предоставляют на оптовые закупки

Любой человек стремится к экономии, особенно, если можно воспользоваться скидкой. Именно это способствует повышению продаж, особенно, если процент разумный и хорошо просчитан, а покупки осуществляются оптом. Так, женская одежда оптом от производителя, представленная в каталоге http://www.endea.ru/, привлекает большее количество людей, которые впоследствии будут покупать у вас постоянно и обеспечат стабильную доходность.

Что актуально?

Брендовые магазины предлагают множество различных акций. К ним относятся следующие:

дисконт для постоянных покупателей. Вы становитесь обладателем карты при первой покупке, а на последующие предоставляются сниженные цены, к примеру, на 2%. Бывают накопительные карты: чем больше единиц покупается, тем выше процент;

скидка на сумму покупки. Партии оптом на какую-либо сумму предлагаются по более низкой стоимости, а прибыль увеличится за счет увеличения оборота;

предпраздничная скидка. Новый год или 8 марта – отличный повод увеличить доходы, при этом стоит помнить, что именно пользуется спросом к тому или иному празднику;

комплексное понижение цены. Приобретая несколько товаров, а не один, можно потратить меньше, в отличие от покупок по отдельности;

сезонная скидка. Она позволяет стать владельцем недорогих вещей, которые нет необходимости использовать в момент окончания сезона;

скидка при возврате. Размер ее может составлять от 20% до 30%.





Если вы решили приобрести товар тут, вы сможете существенно уменьшить свои расходы. При выборе будьте внимательны: можно купить много ненужных предметов только потому, что они обойдутся намного дешевле обычных.