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Карточки для занятий по методике Домана помогут воспитать маленького вундеркинда
26 апреля, 14:23
Обучение по карточкам Домана по праву считается одной из наиболее результативных известных ныне методик раннего развития. Она основана на использовании специальных карточек с изображениями, благодаря занятиям с которыми малыш быстро научится читать, считать, узнавать различные бытовые предметы предметы, фрукты, овощи и т.п.
С какого возраста начинать обучение по Глену Доману
Большинство педагогов склоняются к тому, что занятия по карточкам Домана можно начинать с 3 месяцев, однако некоторые взрослые считают, что такие уроки следует проводить с самого рождения. Как только ребенок научится видеть и слушать, можно сразу приступать к обучению, ведь чем младше ребенок, тем лучше его мозг воспринимает новую информацию.
Уроки следует проводить только тогда, когда у малыша хорошее настроение, он сыт и бодр. Сказав радостным голосом фразу "А сейчас мы посмотрим на животных!", необходимо начать показ карточек. При этом не нужно заглядывать на само изображение, это отвлечет внимание ребенка, достаточно просто прочитать название на обратной стороне карты. Каждую карточку следует показывать около секунды, после просмотра картинки перемешивают.
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