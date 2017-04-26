Карточки для занятий по методике Домана помогут воспитать маленького вундеркинда

Обучение по карточкам Домана по праву считается одной из наиболее результативных известных ныне методик раннего развития. Она основана на использовании специальных карточек с изображениями, благодаря занятиям с которыми малыш быстро научится читать, считать, узнавать различные бытовые предметы предметы, фрукты, овощи и т.п.

С какого возраста начинать обучение по Глену Доману





Большинство педагогов склоняются к тому, что занятия по карточкам Домана можно начинать с 3 месяцев, однако некоторые взрослые считают, что такие уроки следует проводить с самого рождения. Как только ребенок научится видеть и слушать, можно сразу приступать к обучению, ведь чем младше ребенок, тем лучше его мозг воспринимает новую информацию.



Раннее обучение способствует формированию у ребенка фотографической памяти. Если мозг маленького ученика с самого начала настроится на познание, чему ему будет легче усваивать знания в будущем. Кроме того, во время активного роста (то есть до 6 лет) малышу не требуется никакой мотивации для обучения, ему интересно просто познавать и исследовать что-то новое.





Как заниматься по карточкам Домана





Уроки следует проводить только тогда, когда у малыша хорошее настроение, он сыт и бодр. Сказав радостным голосом фразу "А сейчас мы посмотрим на животных!", необходимо начать показ карточек. При этом не нужно заглядывать на само изображение, это отвлечет внимание ребенка, достаточно просто прочитать название на обратной стороне карты. Каждую карточку следует показывать около секунды, после просмотра картинки перемешивают.



Длительность занятия регулируется взрослым в зависимости от реакции малыша. Очень важно закончить урок до того момента, пока маленький ученик еще не начал скучать и отвлекаться. По мнению Домана, этот прием позволяет побудить у ребенка интерес к учебе, очень скоро он сам будет просить начать очередное занятие.



Называть изображения на карточках следует одним словом, например, "тигр", "киви", "доктор" и пр. Для начала следует выбрать несколько изображений, которые со временем нужно дополнять новыми, при этом не забывая убирать выученные картинки.



На протяжении дня проводится несколько уроков, от которых и мама, и малыш должны получать удовольствие. Можно выбрать карточки Домана различной тематики, поэтому можно, например, по утрам учить фрукты, днем - животных, а по вечерам - города мира.



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Очень важно, чтобы мама во время занятий была всегда в хорошем расположении духа, улыбалась, радовалась малейшим успехам своего крохи. Если верить в своего ребенка, результат обучения по Глену Доману не заставит себя ждать.