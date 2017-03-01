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Инверторный сварочный аппарат в Украине – широкий ассортимент продукции

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Предлагаемые агрегаты обладают высокой мощностью с отсутствием потерь. На сегодняшний день они пользуются огромным спросом для строительных сварочных работ, различных видов ремонта и другого применения. Сварочный инвертор, купить дешево который можно в нашем магазине, активно вытесняет с рынка обычные традиционные агрегаты, благодаря высокой стабильности процесса сварки.

Выгодно купить сварочный аппарат в интернет магазине

Современные, технологичные модели сварочных аппаратов оснащаются электронными микропроцессорами, которые способны преобразовывать высокое напряжение в постоянный ток высокой частоты. Благодаря этому свойству, купить сварочный аппарат в интернет магазине можно компактных размеров с небольшим весом и применять в труднодоступных местах.

При выборе важно обратить внимание на особенности и характеристики:

напряжение питания;

вес;

мощность;

сварочный ток и диаметр электрода.



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