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Методы покраски канвы для вышивки
25 апреля, 14:37
Рукоделие требует не только усидчивости, но и креатива, воплощения оригинальных идей. К примеру, вышивка бисером vishivkashop.com.ua выглядит очень красиво и эффектно, но картины будут намного ярче, если создавать их на цветной канве.
Добиться оригинальных эффектов, создать не просто цветную основу для вышивки, но необычное художественное оформление, можно с помощью колорирования.
Наиболее востребованными остаются натуральные красящие вещества, в качестве которых можно использовать:
Интенсивность окрашивания зависит от крепости раствора – чем крепче будет кофе или чай, тем темнее будет окрашенная ткань. То же самое касается и раствора йода, марганцовки. Причем, используя разные техники, можно создавать красивые, оригинальные разводы на ткани, которые дополнят ваши творческие идеи.
Если вы хотите воплотить в жизнь необычный арт-проект, смелее беритесь за подходящий по цвету раствор, кисть и дерзайте!
Чай, кофе дают оттенки от светло-серого до коричневого, с помощью йода и марганцовки также добиться небольшого спектра оттенков.
Если вам нужны более яркие цвета, воспользуйтесь искусственными красителями. Для этого пригодятся акриловые краски, красители для батика, также подойдут маркеры для ткани.
Окрашивать канву можно двумя способами – погружать основу в красящий раствор или наносить кистью. Первый метод прост: вы завариваете или разводите раствор, опускаете в него ткань, ополаскиваете ее или нет, зависимо от того, насколько вы довольны результатом.
Окрашивание кистью позволяет оригинальные пятна, как будто возникшие от времени. Поэтому эту методику можно применять для состаривания канвы, если вы хотите создать изделие в технике винтаж. Для этих эффектов нужно заварить крепкий чай, нанести его на основу с помощью широкой, плоской кисти. Можете использовать малярную кисточку, но она будет оставлять после себя полосы.
Чтобы сделать пятна и полосы на канве более интенсивными, пригодятся такие способы:
На канве можно создавать целые орнаменты, если накрыть определенные места листочками, вырезанными из бумаги.
Немного скомкайте и создайте складки на канве, чтобы получить оригинальный эффект мрамора.
Если вы используете краски для текстиля на акриловой основе, лучше выбирать те, которые нужно закреплять горячим утюгом. Краску лучше наносить в несколько слоев, чтобы добиться нужной интенсивности цвета.
Чтобы получить не просто эффектное изделие, но и хорошо пахнущее, добавьте в раствор крепкого кофе немного корицы или ванильной эссенции. После погружения ткани в этот раствор разложите ее на противне и просушите в духовом шкафу, при температуре 100 градусов, около получаса.
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