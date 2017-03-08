Отличительные особенности образования за рубежом

В настоящее время образование за рубежом – это своеобразный «билет» в будущее. От того, где оно получено и какого оно качества зависит потенциальное место работы и уровень достатка. Диплом позволяет оставаться конкурентоспособным на рынке труда, а также быть «в тренде» среди коллег в профессиональной сфере деятельности.

За последние несколько лет сложилась такая ситуация: в Киеве и других городах Украины появляется всё большее количество иностранных специалистов, в то время, когда отечественные кадры уезжают «за кордон» (в Соединенные Штаты, Европу, Канаду и т. д.). Почему же многие предпочитают обладать иностранным дипломом, а не отечественной «корочкой»? Причин тому великое множество, и сейчас пришло самое время рассказать о них.

Плюсы обучения за границей

Прежде всего, стоит отметить востребованность иностранного диплома. Квалифицированного специалиста – выпускника украинского университета – скорее всего, попросят подождать несколько лет, пока такой же специалист, но с дипломом международного образца будет продвигаться по карьерной лестнице. И дело здесь не в личных предпочтениях – просто западные университеты стремятся создавать по-настоящему ценные кадры, которые котируются на рынке труда.

На сегодняшний день многие институты Соединенных Штатов, Европы, Канады, Японии и Швейцарии занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге среди самых престижных ВУЗов. Все дело в том, что многие из них имеют вековую историю и очевидный авторитет, который ни в коем случае нельзя потерять. Поэтому многие университеты Европы и Америки делают все возможное. Чтобы выпускать по-настоящему ценных специалистов.

Отличительные особенности иностранного образования

Главное отличие западного университета от украинского ВУЗа – это меньше основы и больше практики. Так уж устроено образование за границей, что обучение студентов основано на конкретных потребностях потенциальных работодателей. Поэтому и практические занятия там начинаются буквально с первого года обучения. Неудивительно, что многие студенты, обучаясь за границей, находят свое место работы еще задолго до получения диплома.

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О преимуществах диплома международного уровня можно говорить бесконечно. А теперь стоит поговорить о так называемых недостатках, которые на практике оказываются всего лишь страхами:

Языковой барьер. Это как научиться плавать – сначала страшно, а потом вполне приемлемо. Для обучения за границей достаточно основ общеобразовательной школы и элементарных занятий с репетитором – все остальное прибудет вместе со знаниями в процессе обучения, общения и жизни за границей.

Сбор всех необходимых документов. Да, придется повозиться, но это еще не тот пакет, который собирают некоторые люди в процессе раздела имущества.

Адаптация. Довольно сложный этап, который только кажется таковым на первый взгляд.





Что остается добавить? Только лишь то, что образование за рубежом – это перспективно. Фактически, получая диплом международного уровня, человек делает неоценимый вклад в собственное будущее. С теми знаниями, которые можно получить в западных университетах, специалист сможет без труда отыскать себе работу и зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.

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