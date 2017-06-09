Печать на холсте и ее виды

Большой популярностью сегодня пользуется печать на холсте. С ее помощью можно изготавливать самые разнообразные изображения, стилизовать их в современном духе.





Что можно печатать на холсте, и кто заказывает такую печать?



На нем можно изображать многое - фотографии, репродукции картин старинных и современных художников, световые панно, стенды рекламные и оригинальные вывески. Все печатающиеся на холсте картины предварительно дополняются спецэффектами и только затем переносятся на холст.



Заказывают печать на холсте, как правило, те, кто хочет сделать необычный подарок близкому человеку, повесить на стену в рамке репродукцию известной картины или те, кто хочет украсить свое заведение необычной рекламой. Печать на холсте пользуется спросом и у влюбленных.





Способы печати



Для печати на холсте используется несколько видов краски. От этого напрямую зависит и вид этой печати.



Сольвентные чернила используются как дешевые, так и более дорогие. Первые содержат в своем составе примеси вредных веществ, а вторые - экологически чистые. Вид печати экологическими сольвентными чернилами - весьма дорогой, поэтому применяется не всеми типографиями. Если используется именно такой способ печати на холсте, изображение будет сохраняться долго, благодаря глубокому проникновению чернил в ПВХ - слой. Такой способ печати можно использовать для создания рекламы, которая будет размещена на улице. Ее не размоет дождь, и не испортят лучи солнца.



Водорастворимые чернила делают изготавливаемую продукцию более дорогостоящей. Этот способ печати подразумевает использование смеси из красителя и воды с добавками. Изображение получается ярким, этот способ подходит для изготовления картин, располагаемых в закрытых помещениях. Один-единственный изъян этого способа печати - краска может смываться жидкостью.



Печать на холсте возможна и чернилами пигментными. Это не только самый качественный вид печати, но и самый дорогостоящий. Пигменты, находящиеся в таких чернилах, не размываются в воде.