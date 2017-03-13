|
Плоский живот — мода 21 века
13 марта, 16:52
Пышнотелые мужчины и женщины с картин Тициана и Рубенса — отражение стандартов красоты эпохи барокко. Сегодня взгляд на то, каким должно быть идеальное человеческое тело, изменился, и отвисший живот не кажется привлекательным. Несмотря на обилие упражнений для мышц брюшного пресса, физические нагрузки не всегда помогают избавиться от «жирового фартука».
Опасность складок на животе не только в том, что они портят внешний облик. С ними связан ряд серьезных медицинских проблем: растяжки, опрелости, раздражение кожи, грыжа, боли в позвоночнике и пояснице, застой крови в нижней части брюшины и, как следствие, варикозная болезнь.
Избавиться от большого живота поможет абдоминопластика — оперативная коррекция брюшной стенки с целью уменьшения окружности живота. Процедура входит в пятерку самых востребованных пластических операций. Ее популярность выросла на 70% за прошедшее десятилетие.
Результаты хирургического воздействия видны сразу, пациент преображается. Операцию делают представителям обоих полов.
Когда проводится коррекция живота
Абдоминопластика живота показана в следующих случаях:
Разновидности методики
Операции различаются по серьезности хирургического вмешательства и длине разрезов. Выбор оптимальной методики обеспечивает максимальный результат при минимуме риска. Основной принцип пластики — иссечение излишков подкожной жировой клетчатки и кожи с последующим ее натяжением.
В зависимости от степени выраженности дефекта передней части брюшины каждому пациенту индивидуально подбирается определенная пластика живота:
Клиника «АНА-Космо» — профессиональный подход и внимание к пациенту
Средняя продолжительность операции — 1.5–2.5 часа. Чтобы уменьшить травматичность вмешательства, специалисты клиники пластической хирургии рекомендуют пациентам сочетать абдоминоспастику и ультразвуковую липоаспирацию. Такая комбинация дает более ощутимые результаты за короткое время. Об условиях лечения в «АНА-Космо» можно узнать подробнее на сайте клиники.
Процесс реабилитации
После процедуры пациент 1–2 дня наблюдается в стационаре. На протяжении 14 дней ощущается дискомфорт в области проведения операции. Полтора месяца врачи предписывают носить специальный «грацию-пояс». На месяц исключаются интенсивные спортивные занятия, на три месяца — физические нагрузки на пресс. По истечении этого времени можно начинать активную жизнь с обновленным телом.
Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
04 сентября
Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
30 августа
В Киеве появился мурал на фасаде школы
09 августа
Абстракцию на здании общеобразовательного учреждения на Оболонском проспекте, 2-Б нарисовал участник фестиваля Mural Social Club Аргентинский художник Elian Chali нарисовал абстрактный мурал под названием "Незначительное присутствие прозрачности" (Slight Presence of Transparency) прямо на средней школе в Оболонском районе в Киеве...
Столичные дороги оборудуют камерами, способными "видеть" лицо водителя
09 августа
В Германии турист из Китая случайно стал беженцем
09 августа
В Минздраве допускают вспышку инфекционных заболеваний в Украине
03 августа
На Тернопольщине мошенник украл €120 тыс., собранные на лечение ребенка
27 июля
"Мы — за свою страну": росСМИ взяли интервью у "украинского националиста"
27 июля
В Киеве парень выдавал себя за бойца АТО ради бесплатного проезда
27 июля
Пилот самолета на солнечных батареях: "Мы пролетели 40 тыс. км без горючего"
27 июля
"Рабы, подножки, грязь Москвы": в Киеве встречают крестный ход
27 июля
Возле здания Украинского дома трое мужчин стоят с плакатами, встречая участников хода УПЦ МП Крестный ход в Киеве добрался до центра столицы. Здесь на лестницу Украинского дома вышло трое мужчин, которые держат в руках плакаты с надписями "Пятая колонна", "Донбасс - это руѕѕкий мир" и "Рабы, подножки, грязь Москвы"...
Росавиация возобновила регулярные полеты в Турцию
22 июля
В СБУ рассматривают уже 6 версий убийства Шеремета, - Тандит
21 июля
Появилось видео экологической катастрофы под Киевом
18 июля
Стал известен "гонорар" террориста, устроившего бойню в Ницце
18 июля
|
Статьи
21:23 Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
08:37 Великобритания не пойдет на компромисс по суверенитету Украины
09:50 В Госдепе заявили о наличии плана на случай вторжения РФ в Украину
09:59 Штайнмайер выступил за возвращение России в G8
13:50 Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров