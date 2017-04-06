|
Попугаи-наркоманы уничтожили урожай опиумного мака
06 апреля, 13:51
Сила наркотических средств очень велика, и это сказывается не только на человеческом организме. Естественно в новостях и на экранах телевизоров мы обычно видим людей, которые употребляют героин, амфитамин, опиум и др., животные же, страдающие наркотической зависимостью – это скорее выдумка или сюжет комедийного фильма. Но жители Индии столкнулись с новой проблемой, поиск решения которой оказался очень сложным и требует немедленного решения.
Как известно Индия – страна, которая легально выращивает опиумный мак. Естественно это происходить под строгим контролем и наблюдением государственных органов, и конечно же это выращивание только для благих целей – изготовления лекарственных средств.
Процесс очень сложный. Когда опиумный мак начинает созревать, фермера вручную надрезают каждую головку, дабы получить заветное наркотическое вещество. А уже через несколько часов возвращаются и соскребают застывшую сломообразную жидкость. Понятно, что на всё это такие фермерские хозяйства имеют соответствующую лицензию.
Но в последнее время количество необходимого сырья резко сократилось, так как его стали воровать…попугаи. Эти хитрые наркоманы в перьях дожидаются, когда рабочие срежут головки и уйдут, а потом с особой осторожностью и не издавая никакого шума спускаются на поле, дабы полакомится заветным клейким веществом. Как утверждают ученые, после такой трапезы, птицы впадают в транс, и как следствие, падают с деревьев, не контролируют полет, теряют ориентацию и становятся легкой добычей для хищников.
Власти и фермера штата Раджастан очень обеспокоены происходящим, ведь сокращение урожая опиумного мака почти в 10% может поставить под угрозу лицензию данного фермерства. Как ни странно, рабочие уже не первый год борются с нашествием птиц-наркоманов и жалобы на подобных любителей стали появятся и в других регионах Индии.
«Обычно, птицы собираясь в стаи, делают очень много шума, бьют крыльями, издают различные звуки. Но эти пернатые наркоманы действуют крайне осторожно. – рассказывает один из фермеров ближних районов Индии. – Они прячутся в деревьях и ждут пока уйдут рабочие, а потом осторожно пикетируют на поля».
Фермера удивляются, что птицы все равно возвращаются за дозой, даже не взирая на риск и опасность для жизни. К тому же число «зависимых» птичек с каждым годом растет.
Сейчас власти пытаются найти возможные пути решения, чтобы спасти урожай наркотических средств.
Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
04 сентября
Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
30 августа
В Киеве появился мурал на фасаде школы
09 августа
Абстракцию на здании общеобразовательного учреждения на Оболонском проспекте, 2-Б нарисовал участник фестиваля Mural Social Club Аргентинский художник Elian Chali нарисовал абстрактный мурал под названием "Незначительное присутствие прозрачности" (Slight Presence of Transparency) прямо на средней школе в Оболонском районе в Киеве...
Столичные дороги оборудуют камерами, способными "видеть" лицо водителя
09 августа
В Германии турист из Китая случайно стал беженцем
09 августа
В Минздраве допускают вспышку инфекционных заболеваний в Украине
03 августа
На Тернопольщине мошенник украл €120 тыс., собранные на лечение ребенка
27 июля
"Мы — за свою страну": росСМИ взяли интервью у "украинского националиста"
27 июля
В Киеве парень выдавал себя за бойца АТО ради бесплатного проезда
27 июля
Пилот самолета на солнечных батареях: "Мы пролетели 40 тыс. км без горючего"
27 июля
"Рабы, подножки, грязь Москвы": в Киеве встречают крестный ход
27 июля
Возле здания Украинского дома трое мужчин стоят с плакатами, встречая участников хода УПЦ МП Крестный ход в Киеве добрался до центра столицы. Здесь на лестницу Украинского дома вышло трое мужчин, которые держат в руках плакаты с надписями "Пятая колонна", "Донбасс - это руѕѕкий мир" и "Рабы, подножки, грязь Москвы"...
Росавиация возобновила регулярные полеты в Турцию
22 июля
В СБУ рассматривают уже 6 версий убийства Шеремета, - Тандит
21 июля
Появилось видео экологической катастрофы под Киевом
18 июля
Стал известен "гонорар" террориста, устроившего бойню в Ницце
18 июля
|
Статьи
21:23 Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
08:37 Великобритания не пойдет на компромисс по суверенитету Украины
09:50 В Госдепе заявили о наличии плана на случай вторжения РФ в Украину
09:59 Штайнмайер выступил за возвращение России в G8
13:50 Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров