Попугаи-наркоманы уничтожили урожай опиумного мака

Сила наркотических средств очень велика, и это сказывается не только на человеческом организме. Естественно в новостях и на экранах телевизоров мы обычно видим людей, которые употребляют героин, амфитамин, опиум и др., животные же, страдающие наркотической зависимостью – это скорее выдумка или сюжет комедийного фильма. Но жители Индии столкнулись с новой проблемой, поиск решения которой оказался очень сложным и требует немедленного решения.

Как известно Индия – страна, которая легально выращивает опиумный мак. Естественно это происходить под строгим контролем и наблюдением государственных органов, и конечно же это выращивание только для благих целей – изготовления лекарственных средств.

Процесс очень сложный. Когда опиумный мак начинает созревать, фермера вручную надрезают каждую головку, дабы получить заветное наркотическое вещество. А уже через несколько часов возвращаются и соскребают застывшую сломообразную жидкость. Понятно, что на всё это такие фермерские хозяйства имеют соответствующую лицензию.

Но в последнее время количество необходимого сырья резко сократилось, так как его стали воровать…попугаи. Эти хитрые наркоманы в перьях дожидаются, когда рабочие срежут головки и уйдут, а потом с особой осторожностью и не издавая никакого шума спускаются на поле, дабы полакомится заветным клейким веществом. Как утверждают ученые, после такой трапезы, птицы впадают в транс, и как следствие, падают с деревьев, не контролируют полет, теряют ориентацию и становятся легкой добычей для хищников.

Власти и фермера штата Раджастан очень обеспокоены происходящим, ведь сокращение урожая опиумного мака почти в 10% может поставить под угрозу лицензию данного фермерства. Как ни странно, рабочие уже не первый год борются с нашествием птиц-наркоманов и жалобы на подобных любителей стали появятся и в других регионах Индии.





«Обычно, птицы собираясь в стаи, делают очень много шума, бьют крыльями, издают различные звуки. Но эти пернатые наркоманы действуют крайне осторожно. – рассказывает один из фермеров ближних районов Индии. – Они прячутся в деревьях и ждут пока уйдут рабочие, а потом осторожно пикетируют на поля».

Фермера удивляются, что птицы все равно возвращаются за дозой, даже не взирая на риск и опасность для жизни. К тому же число «зависимых» птичек с каждым годом растет.

Сейчас власти пытаются найти возможные пути решения, чтобы спасти урожай наркотических средств.