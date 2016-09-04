Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция

Перед вспышкой пожара возле продакшн-студии проходила акция протеста



Пожар на одной из продакшн-студий, что входит в состав "Inter Media Group Limited", ликвидирован. Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Пожарные работают над этой ситуацией. Пожар потушен. Сейчас будет длиться расследование всех обстоятельств этого дела", - заявил Шевченко.



По его словам, перед вспышкой пожара у здания проходила акция протеста, во время которой активисты жгли шины.

"Там была акция протеста, во время которой подожгли шины извне, а потом загорелось внутри. Причины возгорания внутри и будет выяснять следствие", - добавили в пресс-службе МВД.