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Product RED: Apple выпускает iPhone 7 в красном цвете
21 марта, 16:05
Поклонники продукции Apple каждый раз выстраиваются в очередь, как только разработчики презентуют новый продукт. Некоторые пользователи идут на большие жертвы, желая завладеть последней новинкой, но всегда найдутся те, кто гонится не просто за модным девайсом, но и делает вклад с определенной пользой. Приобрести iPhone 7 Product RED — отличная возможность поучаствовать в благотворительной акции, одновременно заполучив стильный смартфон.
На что надеются разработчики?
Устройство в столь непривычном для Apple цветовом исполнении, поступившее в продажу для стран СНГ с 24 марта, является целью специальной кампании. На русскоязычной версии сайта сообщается: «Отчисления в Глобальный фонд для борьбы с распространением ВИЧ и СПИДа идут с каждой покупки, постепенно приближая нас к поколению без СПИДа». Любителям ярких девайсов непременно придется по душе такая новинка, и стоит отметить, что техническую строну это никак не задевает: красный смартфон ничем не отличается от iPhone 7 и iPhone 7 Plus обычной линейки.
Цена моделей будет зависеть от заданных разработчиками показателей, в частности от размера дисплея и внутренней памяти:
Копания Apple уже 10 лет занимается поддержкой борьбы с ВИЧ и СПИДом — благодаря стремительным продажам продуктов удалось собрать около 130 млн долларов. Также представители компании надеются на помощь пользователей, предлагая Айфон 7 в красном цвете в ограниченной линейке Special Edition.
Следующее поколение смартфонов Apple
Помимо представленного девайса, в сентябре 2017 планируется выпуск нового iPhone 8, исполнение которого будет кардинально отличаться от устройств прошлых поколений. Смартфон будет представлен в ограниченном количестве, и пока данных про его техническое оснащение не так много:
Также аналитики отмечают, что iPhone 8 может быть оснащен виртуальной SIM-карту, поскольку недавно компания запатентовала данную функцию. Новинка с улучшенными показателями будет доступна не всем, при этом поклонники Айфонов седьмого поколения могут дождаться обновленных моделей S, которые также будут презентованы в ближайшее время.
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