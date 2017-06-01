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Работа и стресс: терпеть нельзя работать
01 июня, 18:30
Согласно результатам опроса, проведенного сайтом rabota.ua, более 40% украинцев испытывают стресс на рабочем месте. А пятая часть участников исследования, по их мнению, в таком состоянии находится постоянно.
Как бороться со стрессом на рабочем месте и как избежать последствий для собственного здоровья и карьеры – советы от экспертов rabota.ua.Постарайтесь понять, что для вас является источником негативных эмоций на работе.
1. Постарайтесь понять, что для вас является источником негативных эмоций на работе.
К примеру, почти 60% участников опроса нa rabota.ua считают, что из колеи их выбивают чрезмерные нагрузки и постоянно горящие дедлайны. Если вы относитесь к их числу, постарайтесь проговорить сложившуюся ситуацию с начальством. Но до разговора проанализируйте все свои задачи, время, которое отнимает их выполнение и т.д. Эта информация поможет построить конструктивный диалог с руководством. Конечно, в том случае, если оно готово слышать своих подчиненных.
К слову, непонимание ожиданий и надежд начальства – это еще одна из наиболее распространенных причин возникновения стрессовых ситуаций на работе. Более 30% принявших участие в тематическом опросе rabota.ua жалуются на отсутствие четкости в постановке задач и отсутствии обратной связи со стороны вышестоящего менеджмента. И здесь рекомендация может быть одна: диалог с четко озвученной вами проблемой и вашим видением ее решения. Конечно, его результат завит и от уровня профессионализма вашего руководства, и от его заинтересованности в вас как в сотруднике. Но это уже совсем другая история.
2. Если причину стресса не удается ликвидировать, ответьте себе на вопрос, готовы ли вы и дальше работать в таких условиях.
Естественно, что объем работы и сроки – это далеко не все проблемы, с которыми нам доводится сталкиваться на работе. Причиной дискомфорта и волнений могут быть факторы, на которые влиять практически невозможно. К примеру, проблемы во взаимоотношениях – с коллективом или конкретным человеком, личный конфликт с руководством и т.д. В таких условия важно ответить себе на один вопрос. Есть ли у вас действительно веские мотивы продолжать работу в данной компании, получаете ли вы что-то, ради чего стоит оставаться здесь? К примеру, 66% участников исследования rabota.ua, отвечая на вопрос, что вас держит на стрессовой работе, ответили просто: «Отсутствие лучших предложений». Если веская причина есть – ищите способы борьбы со стрессом или, по крайне мере минимизации его последствий. Если нет – ищите возможность поменять свою жизнь и, конечно, работу.
3. Научись бороться со стрессом и принимать решения.
Среди способов снятия рабочего стресса самым популярным оказалось посещение сайтов по трудоустройству. Именно так успокаивают свои нервы более 42% участников опроса. Действует метод очень просто: человек видит, что в критической ситуации, когда нервы уже не выдержат, он сможет воспользоваться одной из сотни возможностей – и поменять работу. На втором месте находится спорт: более 30% восстанавливают душевное равновесие в спортивных залах и на беговых дорожках. И замыкают тройку лидеров средств борьбы со стрессом - успокоительные препараты. Но стоит ли ваша работа в мире, который полон возможностей, вашего здоровья - решать только вам.
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