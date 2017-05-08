Секреты успешного существования Iphone на мировом рынке

Ни для кого уже на сегодня не являются новостью, что продукция от компании Apple занимает лидирующие позиции на мировой арене в сфере продаж. Но в чем же заключается секрет такой феноменальной популярности, рейтинговые показатели которой не снижаются на протяжении многих лет? И почему многие потребители предпочитают именно Айфоны другому разнообразному ассортименту современных моделей смартфона?

Ореол особенной репутации Iphone



Презентацию новой разработки айфона ждали люди со всех уголков планеты, данное мероприятие оказалось самым востребованным среди потребительских масс в прошедшем году. Очереди, которые выстраивались у прилавков фирменных магазинов, за новенькой стильной «семеркой» измерялись в километрах. Так каковы же причины такого бурного ажиотажного всплеска?



• Массовый характер



Первая модель айфона вышла еще в далеком 2007 году, но уже тогда покорила сердца многих - идеально функционирующий интерфейс с мультизадачными возможностями не смог остаться без должного внимания. В течение нескольких лет ни один производитель смартфонов не смог оказать достойного соперничества всемирно известной компании. Первый справедливый конкурент появился только к 2012 году в «лице» операционной системы Андроид, но даже ее многочисленное последующее «шлифование» и усовершенствование не смоги опередить легендарный айфон, работающий на платформе IOS.



• Всегда «в тренде»



Продукция от Apple всегда носит топовый характер. Грамотно следуя модным тенденциям, компания разрабатывает только трендовые модели айфонов, которые всегда заманчиво привлекательны, элегантны, имеют свой собственный запатентованный стиль и определенный изысканный лоск. Такой имидж элит-компании Apple приобрела еще задолго до выпуска линейки айфонов, когда в продажу поступил первый компьютер с возможностями графического интерфейса, а позже, выросший серии нашумевших IMaс-моноблоков. Таким образом, Apple зарекомендовала себя не как просто известная марка, но настоящий модный бренд с соответствующей ценовой категорией на свою продукцию.



• Всегда держит публику в напряжении



Презентация нового Айфона происходит довольно редко, что позволяет держать поклонников Apple-продукции стабильно в «подогретом» состоянии. Выход обновленной версии люди воспринимают практически как Рождество, что, несомненно, говорит о высоком уровне компании.



• Собственное производство



В отличие от многих других производителей смартфонов, Apple выпускает айфоны, работающие на процессах, созданных по собственным разработкам, детали которых держатся компанией, конечно, в строгом секрете.



• Грамотная пиар-программа



Презентации новых моделей происходят вровень с масштабными шоу-представлениями и использованием грамотных пиар-ходов - многочисленные употребления слов «лучший», «самый» или выражения «потрясающий сознание» непременно воздействую на публику побуждающим к приобретению бренда образом даже за самые высокие цены.