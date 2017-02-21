|
Семейное кафе: где отдохнуть с детьми
21 февраля, 11:13
Выходной день – прекрасный повод сходить в любимое семейное кафе. Можно на время забыть обо всех заботах и провести несколько часов с любимым людьми, что в будни практически не представляется возможным. Взрослые могут поболтать за чашечкой кофе с пирогом, а детишки, в это время, поучаствовать в развлекательной программе. Ведь они тоже всю неделю заняты: ходят в садик, школу, поэтому малышам необходим отдых. В кафе с ними занимаются аниматоры, детишки создают разные поделки, играют на площадках и наслаждаются вкусной, полезной для растущего организма едой.
Гастрокафе «Тарелка» - это тот самый редкий случай, когда посетители едут из центра на левый берег, чтобы провести время в хорошем заведении. Здесь ребят вкусно накормят, займут разнообразными играми, научат готовить домашние тортики, а в теплое время года, в их распоряжении детская площадка, утопающая в ботаническом саду. В ресторане есть несколько залов в разных стилях: от очаровательного прованса до роскошного фьюжн-джаз. В то время, пока родители будут отдыхать в соседнем зале, малыши научатся печь печенье и обязательно всех угостят. Это идеальное место для проведения детских дней рождения, потому что никому не придется скучать. Рекомендации по организации праздников в гастрокафе «Тарелка» вы найдете в блоге на VilingStore. Он станет вашим надежным путеводителем по заведению.
Летом можно переместиться на террасу: взрослые будут наслаждаться отдыхом, сидя в тени сада, одним глазком поглядывая на своих деток, играющих на площадке. Идиллию дополнит щебетание птиц в саду, которых специально подкармливает персонал ресторана. Загляните на VilingStore и посмотрите на эту красоту своими глазами. Вам непременно захочется посетить гастрокафе.
Главной «изюминкой» ресторана является авторская кухня. Это очень важно, особенно если вы следите за здоровьем ребенка: правильное питание, это залог крепкого иммунитета. Меню «Тарелки» основно на свежих фермерских продуктах, а каждое блюдо приготовлено по особой рецептуре. Вкусная и разнообразная кухня предлагает попробовать консервацию собственного приготовления, фрукты, овощи, ароматную пиццу, фирменные бургеры и многое другое, о чем вы можете узнать из постов в блоге на VilingStore. На десерт подают свежайший торт «Наполеон», ромовую бабу и вкусное мороженое. После еды, детишки могут отправиться в игровую комнату: здесь есть настольные игры, приставки, разнообразные игрушки. Аниматоры устраивают веселые конкурсы с призами.
Уходя, не забудьте посетить хлебный магазин гастрокафе «Тарелка». Только здесь выпекается изумительный ремесленный хлеб на живой закваске от шеф-повара Дениса Комаренко. Захватите с собой ароматную, свежую буханку, которую дома можно порезать на бутерброды, съесть с вареньем или просто с молоком. Убедитесь сами, даже детям придется по вкусу Киевский хлеб! Гастрокафе «Тарелка» - идеальное место для отдыха с детьми. Вкусные блюда и десерты, развлечения, игры, это все, что нужно нашим деткам для счастья.
Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
04 сентября
Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
30 августа
В Киеве появился мурал на фасаде школы
09 августа
Абстракцию на здании общеобразовательного учреждения на Оболонском проспекте, 2-Б нарисовал участник фестиваля Mural Social Club Аргентинский художник Elian Chali нарисовал абстрактный мурал под названием "Незначительное присутствие прозрачности" (Slight Presence of Transparency) прямо на средней школе в Оболонском районе в Киеве...
Столичные дороги оборудуют камерами, способными "видеть" лицо водителя
09 августа
В Германии турист из Китая случайно стал беженцем
09 августа
В Минздраве допускают вспышку инфекционных заболеваний в Украине
03 августа
На Тернопольщине мошенник украл €120 тыс., собранные на лечение ребенка
27 июля
"Мы — за свою страну": росСМИ взяли интервью у "украинского националиста"
27 июля
В Киеве парень выдавал себя за бойца АТО ради бесплатного проезда
27 июля
Пилот самолета на солнечных батареях: "Мы пролетели 40 тыс. км без горючего"
27 июля
"Рабы, подножки, грязь Москвы": в Киеве встречают крестный ход
27 июля
Возле здания Украинского дома трое мужчин стоят с плакатами, встречая участников хода УПЦ МП Крестный ход в Киеве добрался до центра столицы. Здесь на лестницу Украинского дома вышло трое мужчин, которые держат в руках плакаты с надписями "Пятая колонна", "Донбасс - это руѕѕкий мир" и "Рабы, подножки, грязь Москвы"...
Росавиация возобновила регулярные полеты в Турцию
22 июля
В СБУ рассматривают уже 6 версий убийства Шеремета, - Тандит
21 июля
Появилось видео экологической катастрофы под Киевом
18 июля
Стал известен "гонорар" террориста, устроившего бойню в Ницце
18 июля
|
Статьи
21:23 Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
08:37 Великобритания не пойдет на компромисс по суверенитету Украины
09:50 В Госдепе заявили о наличии плана на случай вторжения РФ в Украину
09:59 Штайнмайер выступил за возвращение России в G8
13:50 Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров