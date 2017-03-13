Швейная машинка для дома: как выбрать, чтобы не переплатить?

Моделей швейных машинок сегодня существует множество. Самые дешевые варианты стартуют от 100 дол., профессиональное же оборудование в несколько раз превышает эту сумму. Как правило, цена колеблется в зависимости от производителя, сборки аппарата, его функционала и других особенностей. Многие покупатели хотят «все и сразу», при этом не учитывают, для каких целей покупается машинка. Стоит понимать, что аппарат лишь помощник в шитье, но не основная ее часть. Получать восхитительный результат смогут только те мастерицы, которые «наладят» контакт с машинкой, имеют опыт и «прямые руки». Мы расскажем, на что стоит обращать внимание при выборе вашей машинки, тем, кто делает первые шаги в мир шитья. Более подробно можно ознакомиться на сайте.

Вид швейной машинки. Как правило, разделяю на механические, электромеханические и компьютерные машины. Первые – наследие прошлого и покупать их можно разве что для пошива легких домашних изделий. Компьютерные машины оснащены микропроцессором и существенно облегчают процесс шитья. Правда, стоят они дорого и подойдут разве что для коммерческого пошива одежды. А вот электромеханика – классика на все века: выполняют множество строчек и операций, комфортны в работе и способны выдавать хороший результат при минимуме финансовых затрат.

Выбирайте металлический челнок. Композитные челноки тише, чем металлические, но очень хрупкие.

Тип челнока. Горизонтальный челнок тише, всегда можно увидеть количество нити на шпульке, да и избавляет ваш аппарат от слишком большой вибрации. Правда, вертикальный остался на многих профессиональных аппаратах: исключает спутывание нитки, наматывать нить можно не вынимая ткань из под лапки.

Комплектация швейной машинки. Как правило, в стоимость аппарата включены чехол для переноски, набор игл, набор лапок, средства по уходу и другое. Их наличие – признак хорошего универсального аппарата. Но даже если в выбранной модели, меньший набор инструментов – отчаиваться не стоит. Докупить аксессуары можно в швейных магазинах.

Функции и операции швейной машины. Самые бюджетные модели способны выполнять около 10 операций, чего более, чем достаточно для пошива одежды в домашних условиях. Дополнительные функции в виде декоративных строчек – не самая функциональная часть швейной машины – большинство из этих операций вы никогда не используете. Так зачем переплачивать?

Сертифицированный ремонт. При покупке швейной машины Brother, поинтересуйтесь гарантией от магазина. Лучше всего, чтобы сервисный центр был у вас в городе или хотя бы в стране. Это добавит уверенности и поможет быстро и дешево чинить машинку, когда строк гарантии истечет.