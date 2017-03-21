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Системы внутреннего водоотвода от компании Inoxpark
21 марта, 12:32
Системы сточного отведения жидкостей – это неотъемлемая часть оборудования производственных помещений. Особое значение они имеют на предприятиях, которые занимаются производством пищевых продуктов. Возникновение санитарно-опасных зон в цехах не допустимо, и антимикробная обработка должна проводиться своевременно. Регулярное удаление стоков необходимо, поскольку:
Для того чтобы предотвратить застой жидкости на полу, применяются специальные конструкции, устанавливающиеся под полом и соединяющиеся с трубопроводом - он уже направляет сточные отходы в канализацию. Системы отведения жидкостей от компании Inoxpark отлично справляются с такими задачами.
Материал, из которого производятся водоотводы
Общая конструкция систем водоотведения выполняется в виде приемного лотка, трапа и защитных решеток. Все составляющие конструкции выполняются из нержавеющей стали, поскольку данный материал:
Виды систем водоотвода от компании Inoxpark
Компания Inoxpark предлагает своим покупателям несколько типов систем отведения жидкости на предприятиях:
О компании
Компания Inoxpark имеет солидный опыт работы в сфере разработки и производства систем водоотведения. Высочайшее качество продукции и функционирования компании подтверждено международными сертификатами качества. Компания проводит испытания продукции в собственных лабораториях.
Оформить заказ на продукцию можно через форму сайта. В полях заявки необходимо оставить свои контактные данные, после этого позвонит оператор и согласует условия оплаты, доставки и подробности заказа.
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