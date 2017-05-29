Смарт-часы – новейший гаджет для активных людей

Занятия спортом все прочнее выходят в повседневную жизнь человека, который заботится о своем здоровье. При этом он не хочет отставать и от своего привычного рабочего ритма. Совместить все это помогут умные smart часы samsung. Новинка не только позволит контролировать состояние организма во время физических нагрузок и в покое, но и даст возможность вести привычный активный деловой образ жизни.



Спорт и часы Самсунг



Сегодня на запястьях современных мужчин и женщин можно увидеть, как классические часы, так и часы оригинального дизайна. Большая часть из них совмещает в себе функции контроля общего состояния здоровья. Такие функции особенно актуальны при занятиях спортом или просто при активной физической нагрузке.



Smart часы samsung позволяют не только измерить пульс, но и определить его максимальную частоту, а также определить расход калорий. Они еще и могут посчитать шаги во время передвижения своего владельца, благодаря шагомеру.



Часы Самсунг как аксессуар делового человека



Как правило, все умные современные часы создаются таким образом, чтобы их можно было совмещать не только с мобильными устройствами, которые носят все люди, но и с компьютерами и планшетами. Не стали исключением и smart часы samsung. Совместить их можно практически с любым мобильным телефоном. Интеграция с мобильными устройствами позволит обладателю таких часов не только общаться по телефону, но и вести активный просмотр почты в интернете, отключать приходящие оповещения, слушать любимую музыку. Отдельные модели часов даже оборудованы GPS передатчиком, что особенно актуально для тех, кто любит путешествовать, и посвящает этому занятию большую часть своего свободного времени. Подобный гаджет определяет координаты, помогает прокладывать маршрут, не важно, путешествует ли человек по миру или просто совершает ежедневную прогулку.



Стоит упомянуть и о дизайне часов Самсунг. Это удачное сочетание элегантности, комфорта, классического стиля и современных новаторских разработок.