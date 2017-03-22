Сотрудничая с FxPro

Довольно неоднозначным, потому и привлекательным, видом деятельности сегодня является интернет-трейдинг. Однако при сотрудничестве с такой брокерской организацией, как FxPro шансы на успех значительно увеличиваются. Связано это с тем, что компания ведет свою работу исключительно в рамках закона. Для этого брокер получил лицензию от двух известных в финансовых кругах регуляторов - британской FCA и кипрской CySEC.

Наличие лицензий такого уровня гарантирует безопасность и надежность сотрудничества с компанией, а также защиту как персональных данных клиентов, так и их открытых счетов. Это немаловажный параметр, который очень ценится среди трейдеров и является основополагающим при выборе дилингового центра на роль постоянного партнера.

О компании

Брокерская организация FxPro известна в мире как один из наиболее современных, успешных и надежных дилинговых центров, функционирующих сегодня на просторах системы Форекс. Компания имеет достаточно развитую филиальную сеть представительств, которые разбросаны по многим странам мира. Ее чаще всего выбирают трейдеры для длительного и плодотворного сотрудничества. И выбор этот основывается на следующих преимуществах:

наличие у брокера в арсенале обширных торговых возможностей (счетов, инструментов, трейдинговых платформ и т.д.). Правильный подбор опций торговли клиентам дилингового центра путь к более успешным и прибыльным сделкам;

предоставление круглосуточной (на протяжении рабочей недели) клиентской поддержки для эффективного сопровождений интернет-трейдинга;

оперативный доступ к межбанку;

быстрая обработка данных, которая позволяет совершать за определенный отрезок времени в разы больше сделок, чем при сотрудничестве с другими дилинговыми центрами; • предоставление высоких гарантий безопасности;

наличие у брокера приемлемых расценок;

отсутствие ограничений по стратегиям и стилям совершаемых торговых операций и многое другое.





Благодаря перечисленным выше возможностям эту компанию трейдеры стали выбирать все чаще. Более того, читая отзывы о FxPro, можно еще больше утвердиться в мысли, что при правильном подходе к трейдингу в купе с возможностями этой брокерской организации, торговля на арене Форекс может действительно приносить хорошую и постоянную прибыль. Чтобы избегать здесь рисков и денежных потерь, трейдерам нужно непрерывно совершенствовать свои навыки и расширять знания. Только так возможности брокера будут использоваться максимально эффективно.