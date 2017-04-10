Торгово-развлекательные центры – популярное место для досуга

Торговые центры являются уникальными заведениями для клиентов, предпочитающих совмещение полезного с приятным.



Преимущества торговых центров



Любители шопинга открывают для себя огромные площадки для осуществления торговли. Они предусмотрены для людей, которые знают и разбираются в качественных и брендовых вещах. Люди, которые берегут и ценят свое время, найдут здесь место для общения с родными и друзьями.



Здесь размещаются больше двухсот арендаторов. Каждый день собираются тысячи людей, причем различных интересов, профессий, возрастов. Это никого не удивляет, потому что в центре есть возможность приобрести продукты, вещи для всей семьи. А если получилось сэкономить средства, то и досуг выйдет отличный.



Чтобы посетителям было удобно, для них, как правило, есть бесплатная парковка для машин.



ТРЦ «Караван» в Харькове



Торгово-развлекательный комплекс Караван есть в нескольких больших городах Украины, и Харьков - не исключение. Центр находится в удачном месте города, возле станции метро и живой местности в городе.



Площадь помещения составляет около 86 кв. м. В этом месте действительно огромное количество клиентов со всех районов города, потому что предоставляются разнообразные услуги, развлечения, товары. ТРЦ Караван - kharkov.karavan.com.ua - это успешное и популярное место в Харькове.



Это действительно место, где осуществляются приятные покупки. Ведь здесь есть возможность приобрести промышленные и продовольственные товары, причем высокого качества. Если говорить о продуктовом гипермаркете, то в нем огромнейший ассортимент продукции. Всякий покупатель обязательно сможет найти для себя все необходимое. В наличии свои пекарни, оборудованные высокотехнологичными устройствами. В результате выпечка получается вкусная и всегда свежая.



Кроме того, присутствуют отделы известных мировых брендов. Также всегда можно выбрать ювелирные изделия, предложения по подаркам, техника для быта, товары для спорта, детские вещи.



Еще открылся серьезный большой гипермаркет мебели, в котором всегда можно подобрать различную мебель и аксессуары к ней на любой вкус. Товары предложены как от отечественных, так и заграничных производителей.