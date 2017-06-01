Ухаживать за пожилыми людьми помогут памперсы

Памперсы для взрослых найти в продаже довольно непросто. Этот товар представляет собой одноразовое бельё, предназначенное для решения проблемы недержания. Данное решение позволит облегчить уход за больными. Памперсы производятся из специальных материалов, препятствующих проникновению влаги дальше подгузника. Они задерживают её и дают возможность сохранять сухость в течение 8 часов. Срок годности напрямую зависит от характеристик и разновидности. Внешне подгузник очень напоминает трусы. Он не ограничивает и не сковывает движений.



Особенности конструкции



Задерживать влагу памперсам позволяет их особая конструкция, состоящая из трёх слоёв:



1. Внутренний - контактирующий с кожей, производится из мягких гипоаллергенных тканей.

2. Средний - впитывающий слой делается из специального полимерного наполнителя-абсорбента и целлюлозы.

3. Внешний слой контактирует с постелью и одеждой. Он весьма устойчив к воздействию влаги и способен сохранять сухость в течение длительного времени. Он делается из «дышащего» микропористого ламината либо полиэтиленовой плёнки. Оба этих материала прекрасно удерживают жидкость внутри изделия.



Памперсы для взрослых не приносят больному ощущение дискомфорта. Наличие многократных эластичных липучек позволяет легко превратить подгузники в удобные трусы. Они хорошо фиксируются на теле больного и не сдавливают его живот.



Как выбрать памперсы для взрослых?



Чтобы не ошибиться при выборе подгузников следует обращать внимание на следующие важные моменты:



1. Материал, из которого сделано изделие.

2. Показатели уровня впитываемости.

3. Размер.



Все эти характеристики указываются в описании товара.



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