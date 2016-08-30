Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник

Смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг, случившегося два дня назад



Президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов умер в понедельник, 29 августа, в результате кровоизлияния в мозг, случившегося два дня назад. Об этом сообщает информационное агентство "Фергана".



Смерть 79-летнего Ислама Каримова, по данным источников "Ферганы", наступила в 15-16 часов по ташкентскому времени (13.30 по киевскому времени).

Утром 27 августа 2016 года, пишет агенстство, Ислам Каримов перенес инсульт.

Биография Ислама Каримова



Будущий президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде (Узбекская ССР) в семье служащего. Учился в Среднеазиатском политехническом институте. Затем получил специальность инженера-механика в Ташкентском институте народного хозяйства.

С 1964 года был членом Коммунистической партии Советсткого Союза.

Начал чиновническую карьеру в 1966 году, работал в Госплане Узбекской ССР.

В 1983 году Ислам Каримов получил должность министра финансов Узбекской ССР, а в 1986 году стал заместителем председателя Совета министров Узбекской ССР, председателем Госплана республики. Также работал первым секретарем Кашкадарьинского обкома партии и первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана.

На посту президента Узбекистана



24 марта 1990 года Ислам Каримов был избран президентом Узбекской ССР, это решения было принято на сессии Верховного Совета Узбекской ССР.

Через год, в 1991 году, был повторно избран на этот пост на альтернативной основе. Через четыре года, в 1995, его срок на должности главы государства был продлен еще на 5 лет.

В 2000, 2007 и 2015 годах он снова избирался президентом Узбекистана.

То есть, Ислам Каримов был первым и единственным главой Республики Узбекистан со времени провозглашения независимости страны в 1991 году.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован. Тем не менее. причина, по которой президенту Узбекистана понадобилась медицинская помощь, не называлась.