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Увлажнение кожи тела с Juliette Armand — лучше еще ничего не придумано
10 апреля, 12:09
Средства для увлажнения кожи тела найдутся в косметичке каждой женщины, но насколько они эффективны? Профессиональная греческая косметика Juliette Armand создана специально для глубокого насыщения эпидермиса влагой. Она разработана по уникальным рецептурам и формулам, а в составе вы не найдете парабенов, аллиргенов, пропиленгликоля. Только натуральные ингредиенты!
Средства для увлажнения кожи тела от бренда Juliette Armand содержат благородные масла, растительные экстракты, богатые минералами, витаминами. Эти компоненты обеспечивают гидратацию, насыщают клетки необходимыми веществами. Агрессивные воздействие извне: жесткая вода, моющие средства, процедуры, которые наносят микроповреждения, не столь пагубно отразятся на состоянии кожи, если вы используете профессиональную ухаживающую косметику.
Также важно соблюдать питьевой режим (1,5-2,5 литра воды в день), придерживаться правильного питания. При любом типе кожи недостаток влаги приводит к многочисленным проблемам: повышенная чувствительность, стянутость, зуд. В 50% случаев причина — неправильный уход. Это особенно актуально, если природа наделила вас сухой или чрезмерно жирной кожей, вы часто посещаете бассейн, любите загорать на солнце или в солярии, подолгу находитесь в помещении, где работает кондиционер.
Увлажненная кожа — гарантия красоты и молодости
Среди препаратов косметики для тела Juliette Armand http://www.juliettearmand.ua/uhod-za-telom/uvlazhnenie-kozhi-tela вы найдете вариант увлажнения, который подойдет для вашей кожи. В линейке представлены:
Профессиональная линия косметики дает визуальный результат после первого курса использования. Вы заметите, как выровнялся цвет кожи, она будет выглядеть более здоровой. Подарите себе ощущение свежести и комфорта! Уходовые профессиональные средства обеспечат полноценное увлажнение, продлят молодость кожи. Они включают гиалуроновую кислоту, экстракты растений, витамины, эфирные и натуральные масла, ферментированные лактобактериями экстракты, морские водоросли. Формула и рецептура каждого препарата хранится в строжайшей тайне.
Купить средства для увлажнения кожи тела от бренда Juliette Armand можно у официального дилера компании в Украине. Иметь красивую здоровую кожу — это не роскошь, а необходимость для каждой женщины!
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