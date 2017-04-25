Уютные квартиры посуточно – это залог комфортного отдыха

Киев - деловая и культурная столица Украины. Каждый день в этот древний город приезжают тысячи людей. Самый удобный и экономичный способ ознакомиться с достопримечательностями Киева - снять квартиру посуточно. Судите сами: за сутки проживания в номере какой-нибудь хорошей гостинице украинской столицы вам придётся заплатить от 40$ до 100$ и более, в то время как всего лишь за 38$/сутки вы сможет снять отличную «двушку» на главной улице Киева - Крещатике.



Лучшие квартиры посуточно в Киеве на Vlasne.ua. Здесь широкий выбор и доступные цены.



Как правильно выбирать квартиру?



Существует минимум 5 проверенных практикой секретов успешного выбора квартиры для кратковременного проживания:



1. Посуточная аренда квартиры в Киеве - непростое дело, к которому надо готовиться заранее. Данное жильё пользуется особенным спросом, особенно в праздничные дни. Так что если хотите снять хорошую квартиру в центре столицы, то лучше забронируйте её заранее, дней так за 10-20 до приезда.



2. При выборе квартиры, в первую очередь обращайте внимание на фото. Соответствует ли заявленное с тем, что представлено на картинке? Если, к примеру, в объявлении говорится, что был проведён евроремонт, а на фотке вы видите типичную советскую квартиру, то от данного предложения следует отказаться.



3. Если вам нужна квартира в центре по доступной цене, то рассматривайте только прямые предложения, без посредников. В таком случае вам не надо будет платить никаких комиссионных, а только за аренду.



4. Перед тем, как связываться с владельцем, ознакомьтесь с отзывами предыдущих постояльцев. Так вы сможете узнать о том, добросовестны ли хозяева и насколько чисто в квартире.



5. При встрече с хозяином попросите его предоставить вам документы, удостоверяющие, что перед вами реальный владелец жилья (свидетельство на право собственности).



Уютная квартира - залог удачной поездки



Если в снятой вами квартире уютно и комфортно - значит, вы сможете хорошо отдохнуть после деловой встречи или длительной экскурсии. От того, в каком месте будет ваш кров, зависит результат вашего пребывания в столице.