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    Витрины для суши (суши кейсы) – поддерживание оптимальных условий для блюд японской кухни

    15 мая, 18:39

    Деликатесам из свежих морепродуктов необходимо обеспечить особые условия хранения от момента приготовления до реализации. Хотя этот период времени крайне мал, но, поскольку основными их ингредиентами являются свежая рыба, икра, креветки и овощи, обеспечение нужного температурного режима крайне важно. Специально для этих целей разработаны витрины для суши, или суши кейсы – профессиональное холодильное оборудование, которое предназначено для не долгосрочного размещения и сохранения свежести готовой продукции, а также демонстрации блюд (роллов, суши, сашими и пр.).

     

    Рассматривая конструктивные особенности, витрины для суши и суши кейсы – это компактно выполненные охлаждающие установки, в верхней и нижней части которых расположены холодильные решетки испарителя. Этот элемент агрегата обеспечивает поддержание необходимого температурного режима (от +2 до +10 градусов по Цельсию), предотвращая тем самым готовую продукцию от чрезмерного нагрева. Охлажденный воздух равномерно распределяется по внутреннему пространству благодаря рациональному размещению решеток, а не вентилятора, как у привычных холодильных витрин. Также удерживается достаточное значение влажности, что предотвращает усыхание свежеприготовленных деликатесов.

     

    Витрины для суши и суши кейсы могут решить несколько задач, независимо от того, где они используются: в условиях ресторана японской кухни или торговом зале супермаркета:

     

    • Сохранять блюда от момента приготовления до непосредственной реализации;
    • Гарантировать привлекательный и эстетический вид продукции;
    • Стать важной и неотъемлемой составляющей частью декора, и в целом стиля торгового зала или ресторана.

    Витрины для суши и суши кейсы изготавливаются из комбинации пищевой стали и алюминия (корпус и гастроемкости, функциональные узлы), пластика и стекла. Передняя панель прозрачна и выгнута для того, чтобы клиенты могли ознакомиться с ассортиментом и выбрать то, что им по душе. Кроме того, такое решение дает возможность без труда поддерживать надлежащую чистоту устройства. В боковой части расположен собственно охлаждающий элемент, который, в зависимости от типа функционирования, может быть статическим (при помощи испарителя и двух решеток, как описано выше) и динамическим (с принудительной циркуляцией воздуха). Для контролирования установленного температурного режима витрины для суши и суши кейсы оснащены специальным электронным триггерным датчиком. Чрезмерная влажность ликвидируется при помощи устройства для устранения конденсата. Устойчивость изделия обеспечивается прочными и надежными ножками в днище конструкции.

    Мягкая подсветка внутреннего пространства выгодно подчеркнет привлекательность деликатесов.

     

    Статья написана по материалам сайта профессионального пищевого оборудования - prof-oborud.com.ua

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