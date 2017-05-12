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    Вкусные суши с доставкой в Киеве

    12 мая, 12:23

    На протяжении целых десятилетий огромной популярностью во всем мире пользуются суши и роллы. Блюда представлены в мировых кухнях во многих вариантах, где присутствуют разные компоненты и вкусы. Некоторые люди считают, что роллы и суши являются одним блюдом, однако это немного не так.

     

    Разница между блюдами

     

    Суши это известная закуска восточных стран. Для приготовления этого блюда используют филе сырой или конченой рыбы, рис, овощи, морепродукты. Если это другие разновидности суши, то их называют роллы. Для приготовления этого блюда используют бамбуковую циновку, на которую накладывают спрессованные водоросли. Далее на лист водорослей накладывают небольшой слой риса, а потом любую начинку. Когда все аккуратно разложено, циновку сворачивают, как колбаску и нарезают небольшими кусочками. Состав суши – это рис и морепродуктов, а в состав роллов могут входить и другие продукты. Подают суши холодными, а роллы могут греть. Есть такие виды роллов, которые к столу подают только горячими.

     

    Польза блюда

     

    • Основной ингредиенты суши это рыба. В блюдо могут положить лосось, тунец, угря или другую рыбу. Всем известно, что рыба богата жирными кислотами, рибофлавином, которые улучшают умственно-мозговую деятельность. Помимо этого, эти полезные элементы оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, укрепляют артерии и капилляры.
    • Второй самый важный ингредиент суши это отварной рис. Не зря японцы едят много риса, они знают его пищевую ценность и на протяжении веков используют в национальных блюдах. Так как рис это злаковая культура, то он богат клетчаткой и содержит много микроэлементов, полезных для организма. А еще рис хорошо утоляет голод и не тяжелый для пищеварительной системы.
    • Любые суши и роллы заворачивают в прессованные водоросли нори. Главное преимущество морских водорослей в том, что в своем составе они имеют огромное количество йода, который нужен для полноценной работы щитовидной железы. Кроме водорослей, данный компонент присутствует в морской рыбе, которая используется для приготовления блюда.

     

    Купить вкусные суши и роллы в Киеве

     

    Многие задаются вопросом: где заказать суши и есть ли доставка суши в Киеве прямо из ресторана? Конечно есть. Все что необходимо сделать это зайти на сайт компании «Экипаж Сервис» и заказать услугу доставки суши из любого ресторана города. Доставка суши в Киеве после заказа будет выполнена в самые кратчайшие сроки домой или офис клиента (по его выбору).

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