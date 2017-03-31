Выбираем электрическую зубную щетку

Людей всегда привлекает что-то новое, и это относится ко всему, что окружает, даже к небольшим мелочам. Например, во вроде как обыденной процедуре чистки зубов всегда интересно испробовать новую зубную пасту, ополаскиватель для рта и многое другое. Поэтому многие постарались купить электрическую зубную щетку.



Достоинства электрощетки



Обычными зубными щетками не всегда удобно пользоваться людям, у которых имеется такое заболевание, как артрит. Также она не всегда сможет достать до задней части челюсти. Решением этих проблем может стать электрическая щётка.



Одним из главных плюсов электрощетки является встроенный таймер. С помощью него можно без проблем придерживаться рекомендованного для чистки времени. Ещё в ней имеются датчики давления. Так человек будет предупрежден, что чрезмерно давит на зубы.



Электрические зубные щетки гораздо быстрее двигаются нежели человеческая рука, поэтому качество чистки более высокое. А также благодаря тому, что они имеют большие эргономичные ручки, людям с больными суставами гораздо легче ими пользоваться.



Самым большим преимуществом этих щеток можно назвать то, что некоторые модели не требуют зубной пасты.



Недостатки электрощетки



Первым, и наверное самым большим минусом, является ее цена. Если приобретать щётку известных брендов, у которой есть гарантия, то обойдётся она приблизительно в пару сотен долларов.

Также минус ее в том, что она нуждается в подзарядке и без батареек не работает. Поэтому, если едите в командировку или отпуск, необходимо постараться не забыть взять с собой зарядник или запасные батарейки.



Электрические щетки тяжело проверить в магазине, поэтому при их дальнейшем использовании дома, она может оказаться просто неудобной.



Чистить зубы электрощеткой нужно уметь. Ею не стоит совершать дополнительных горизонтальных движений. При сильном надавливании на неё можно испортить покрытие зуба или того хуже расшатать его. Поэтому перед тем, как её купить заранее взвесьте все за и против, чтобы после не быть разочарованным.