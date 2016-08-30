МВФ снова отложил выделение транша Украине

В новом расписании заседаний Совета директоров украинский вопрос отсутствует



Рассмотрение выделения транша Украине отсутствует в плане работы Совета директоров Международного валютного фонда. Об этом говорится в материалах фонда.

Согласно опубликованной информации, на повестке дня - обсуждение программ сотрудничества с Сербией, Беларусью, Брунеем, Суданом, Боснией и Герцеговиной и государством Кирибати. Сам план расписан до 7 сентября включительно.

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Ранее Совет директоров МВФ прервал работу в связи с традиционными каникулами. Однако, при возобновлении работы после каникул, Украина так и не была внесена в список рассмотрения.