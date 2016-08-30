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МВФ снова отложил выделение транша Украине
30 августа, 13:46 | Ирина Наумова
В новом расписании заседаний Совета директоров украинский вопрос отсутствует
Согласно опубликованной информации, на повестке дня - обсуждение программ сотрудничества с Сербией, Беларусью, Брунеем, Суданом, Боснией и Герцеговиной и государством Кирибати. Сам план расписан до 7 сентября включительно.
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МВФ снова отложил выделение транша Украине
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