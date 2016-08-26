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28-летняя киевлянка из списка Forbes намерена стать президентом Украины
26 августа, 09:44 | Ирина Наумова
Журналисты рассказали историю о человеке, который сегодня посвящает себя Украине будущего
Четыре года назад девушка создала проект Startup Ukraine, который помогает украинцам начать собственный бизнес", - говорится в сюжете.
"Есть люди, которые уезжают... Но был один момент во Львове. Когда проезжали катафалки с погибшими ребятами. Тогда я дала себе обещание, что ради ребят, которые защищают нашу землю, не имею права сдаться никогда! И то, что я делаю - мы должны довести до конца... Я очень верю в страну. Страна будет!" - резюмировала Анна.
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