Президент Украины считает, что российская агрессия полностью разрушила послевоенную глобальную систему безопасности



Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин хочет, чтобы вся Украина, стала частью "Российской империи". Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу CNN.

"Это абсолютно такая же ситуация, как с российской бомбардировкой в Алеппо. У них есть только одна цель - мир должен быть менее стабильным, менее безопасным", - подчеркнул Порошенко.



Президент Украины отметил, что российская агрессия полностью разрушила послевоенную глобальную систему безопасности.

"Если бы вы спросили меня в январе 2014 года, возможно ли, что тысячи российских регулярных войск будут проникать на территорию Украины на востоке нашей страны в июле и августе, я бы сказал, что нет. Но теперь мир полностью изменился", - сказал он.

Президент добавил, что уже 25 лет с момента обретения независимости Украина продолжает бороться за свою свободу, демократию, суверенитет и территориальную целостность.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко считает, что США останутся партнером Украины независимо от того, кто в результате предстоящих выборов в Соединенных Штатах станет президентом.