Россия активно наращивает количество вооружения в оккупированном Крыму, - разведка

Это, в частности, три подводные лодки класса "Варшавянка", новые три фрегата, 30 танков и ракетные комплексы типа "Бастион"



Сегодня происходит активная милитаризация оккупированного Крыма. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире "5 канала".

"Идет активная милитаризация оккупированного Крыма, разворачиваются новые системы вооружения и боевой техники, которые прибывают из Российской Федерации - все это направлено на то, чтобы полностью сделать из Крыма военную базу ... На сегодняшний день наиболее угрожающим для Украины является поставка новейших средств, которые могут нести ядерное оружие - это во-первых. Во-вторых - это наращивание количества подводных лодок, фрегатов, ракетных катеров, которые могут использовать новейшие ракетные комплексы типа "Калибр". Кроме того, - наращивание боевой авиации, которая с территории Крыма может работать почти по всей территории Украины", - сказал Скибицкий.



По его словам, на сегодня это, в частности, три подводные лодки класса "Варшавянка", новые три фрегата, которые уже прибыли, типа "Адмирал Макаров" (из будет всего шесть), 30 танков, которые есть уже в вооружении в оккупированном Крыму, ракетные комплексы типа "Бастион".

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"Кроме того, идет перевооружение зенитно-ракетного полка новейшими комплексами С-400. Это уже усиления противовоздушной группировки Крыму", - добавил он.