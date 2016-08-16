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Россия активно наращивает количество вооружения в оккупированном Крыму, - разведка
16 августа, 09:44 | Ирина Наумова
Это, в частности, три подводные лодки класса "Варшавянка", новые три фрегата, 30 танков и ракетные комплексы типа "Бастион"
"Идет активная милитаризация оккупированного Крыма, разворачиваются новые системы вооружения и боевой техники, которые прибывают из Российской Федерации - все это направлено на то, чтобы полностью сделать из Крыма военную базу ... На сегодняшний день наиболее угрожающим для Украины является поставка новейших средств, которые могут нести ядерное оружие - это во-первых. Во-вторых - это наращивание количества подводных лодок, фрегатов, ракетных катеров, которые могут использовать новейшие ракетные комплексы типа "Калибр". Кроме того, - наращивание боевой авиации, которая с территории Крыма может работать почти по всей территории Украины", - сказал Скибицкий.
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"Кроме того, идет перевооружение зенитно-ракетного полка новейшими комплексами С-400. Это уже усиления противовоздушной группировки Крыму", - добавил он.
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