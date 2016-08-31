Штайнмайер выступил за возвращение России в G8

РФ может вернуться в G8 при существенном прогрессе по перемирию в Украине и Сирии



Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступает за возвращение России в формат G8. Об этом он заявил в интервью RedaktionsNetzwerks Deutschland.



"Конфликты в Сирии и Украине демонстрируют нашу заинтересованность в том, чтобы не исключать Россию из тесного сотрудничества ведущих экономик мира. Если на востоке Украины и в переговорах по прекращению огня в Сирии будет достигнут существенный прогресс, страны G7 смогут обсудить этот вопрос с Москвой. Ключ к возвращению в "восьмерку" лежит в Москве", - отметил Штайнмайер.